Turismo en Uruguay: el pueblo que se destaca por albergar una galería de arte al aire libre

Además, caminar por el pueblo permite descubrir construcciones sencillas, disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes y experimentar un ritmo de vida completamente diferente al urbano.

Las tradiciones también forman parte de la identidad de este rincón de Uruguay. A lo largo del año, la comunidad organiza distintas celebraciones que mantienen vivas sus costumbres, entre ellas la Fiesta Criolla, que se realiza en marzo; las clásicas Hogueras de San Juan, durante junio; y la Fiesta de la Primavera Gaucha, que tiene lugar en septiembre.

Estos eventos convierten a la localidad en una propuesta de turismo ideal para quienes desean conocer la cultura y las tradiciones del interior uruguayo.

Dónde queda 19 de abril

La localidad se encuentra a orillas del Arroyo Chafalote, un entorno que aporta paisajes serenos y una atmósfera única para quienes buscan una verdadera pausa, rodeados de naturaleza y tranquilidad.

Respecto a su ubicación, este destino forma parte del departamento de Rocha, una zona de Uruguay reconocida por sus escenarios naturales y su riqueza ambiental.

Desde Montevideo, el recorrido es de aproximadamente 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas de viaje en automóvil, convirtiéndose en una alternativa atractiva para una escapada de turismo diferente.

Cómo llegar a 19 de abril

La opción más sencilla para llegar es circular por la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y luego seguir por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto donde aparece el ingreso a la localidad.