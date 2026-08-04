Turismo en Uruguay: el pueblo que se destaca por albergar una galería de arte al aire libre
Este rincón de Uruguay conquista a quienes buscan turismo de naturaleza, calma y tradiciones, con un entorno ideal para descansar a pocos kilómetros de Montevideo.
En Uruguay todavía existen destinos poco conocidos que conservan un ritmo de vida tranquilo y una fuerte conexión con la naturaleza. Entre ellos se destaca un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes, que se convirtió en una excelente alternativa de turismo para quienes buscan desconectarse del estrés cotidiano y disfrutar de una escapada diferente.
Ubicado a unos 200 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Rocha, este rincón sorprende por todo lo que ofrece a pesar de su reducido tamaño. La calma, los paisajes naturales y su marcada identidad local hacen de este destino una propuesta ideal para quienes desean vivir una experiencia auténtica de turismo en Uruguay, lejos de los circuitos más concurridos.
Además de su entorno rural, la localidad organiza distintas actividades y celebraciones que invitan a los visitantes a conocer de cerca las tradiciones, la cultura y el estilo de vida que caracterizan a esta zona de Uruguay, convirtiendo cada visita en una experiencia única.
Qué se puede hacer en 19 de abril
El pueblo 19 de Abril, ubicado en el este de Uruguay, es uno de esos destinos que conservan la tranquilidad y el encanto de la vida rural. Alejado del movimiento de las grandes ciudades, ofrece un ambiente ideal para quienes buscan descansar, recorrer sus calles con calma y disfrutar de un entorno natural que invita a desconectar.
Aunque tiene una población reducida, esta localidad cuenta con varios atractivos para los amantes del turismo. Muy cerca se encuentran la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, dos espacios naturales reconocidos por sus paisajes, su riqueza ambiental y la posibilidad de realizar actividades al aire libre.
Además, caminar por el pueblo permite descubrir construcciones sencillas, disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes y experimentar un ritmo de vida completamente diferente al urbano.
Las tradiciones también forman parte de la identidad de este rincón de Uruguay. A lo largo del año, la comunidad organiza distintas celebraciones que mantienen vivas sus costumbres, entre ellas la Fiesta Criolla, que se realiza en marzo; las clásicas Hogueras de San Juan, durante junio; y la Fiesta de la Primavera Gaucha, que tiene lugar en septiembre.
Estos eventos convierten a la localidad en una propuesta de turismo ideal para quienes desean conocer la cultura y las tradiciones del interior uruguayo.
Dónde queda 19 de abril
La localidad se encuentra a orillas del Arroyo Chafalote, un entorno que aporta paisajes serenos y una atmósfera única para quienes buscan una verdadera pausa, rodeados de naturaleza y tranquilidad.
Respecto a su ubicación, este destino forma parte del departamento de Rocha, una zona de Uruguay reconocida por sus escenarios naturales y su riqueza ambiental.
Desde Montevideo, el recorrido es de aproximadamente 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas de viaje en automóvil, convirtiéndose en una alternativa atractiva para una escapada de turismo diferente.
Cómo llegar a 19 de abril
La opción más sencilla para llegar es circular por la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y luego seguir por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto donde aparece el ingreso a la localidad.
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