Turismo en Uruguay: el destino que combina costas tranquilas y riqueza arquitectónica de época
Uruguay cuenta con destinos costeros que combinan playas tranquilas, naturaleza e historia.
Uruguay es uno de los países más elegidos por los argentinos para realizar escapadas, especialmente por sus playas y la cercanía con Buenos Aires. Sin embargo, además de los balnearios más conocidos, existen destinos que ofrecen una propuesta diferente, con menos movimiento y un entorno ideal para relajarse.
Uno de ellos es una ciudad costera del departamento de Maldonado que se destaca por sus playas, sus cerros panorámicos y su patrimonio histórico. Gracias a su ambiente tranquilo y a su amplia oferta de actividades al aire libre, se convirtió en una excelente opción para familias, parejas y viajeros que buscan descansar.
Qué se pueden hacer en Piriápolis
Uno de los principales atractivos de Piriápolis es el Cerro San Antonio, un mirador natural ubicado a 137 metros de altura desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad, la costa y el Río de la Plata. Se puede llegar caminando, en vehículo o utilizando la tradicional aerosilla.
Otra visita muy recomendada es el Cerro Pan de Azúcar, donde además funciona una Reserva de Flora y Fauna Autóctona dedicada a la conservación de distintas especies de animales nativos. El lugar ofrece senderos y espacios ideales para disfrutar del contacto con la naturaleza.
Las playas de Piriápolis son otro de sus grandes atractivos. Sus aguas tranquilas y el ambiente relajado permiten disfrutar de caminatas por la rambla, deportes náuticos, paseos al aire libre y jornadas de descanso lejos del movimiento característico de otros balnearios.
Además, quienes recorren la ciudad pueden apreciar su arquitectura histórica, heredada del proyecto impulsado por Francisco Piria, fundador del balneario a fines del siglo XIX, que le otorgó una identidad muy particular.
Dónde queda Piriápolis
Piriápolis se encuentra en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay. Está ubicado a aproximadamente 40 kilómetros de Punta del Este y a unos 100 kilómetros de Montevideo, lo que facilita su acceso desde distintos puntos del país.
Su entorno combina playas, cerros y áreas naturales protegidas, convirtiéndolo en uno de los destinos más pintorescos de la costa uruguaya.
Cómo llegar a Piriápolis
Desde Montevideo, el trayecto puede realizarse por la Ruta Interbalnearia (Ruta IB) en dirección este. El recorrido demanda alrededor de una hora y media en automóvil.
Quienes viajan desde Buenos Aires pueden cruzar en ferry hasta Colonia o Montevideo y luego continuar por carretera hacia Maldonado. También existen servicios de ómnibus que conectan Piriápolis con las principales ciudades uruguayas durante todo el año.
Gracias a su combinación de playas tranquilas, naturaleza, historia y buena conectividad, Piriápolis continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para quienes desean descubrir otro lado de la costa uruguaya sin alejarse demasiado de Argentina.
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