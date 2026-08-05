Turismo en Uruguay: el destino que combina costas tranquilas y riqueza arquitectónica de época

Además, quienes recorren la ciudad pueden apreciar su arquitectura histórica, heredada del proyecto impulsado por Francisco Piria, fundador del balneario a fines del siglo XIX, que le otorgó una identidad muy particular.

Dónde queda Piriápolis

Piriápolis se encuentra en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay. Está ubicado a aproximadamente 40 kilómetros de Punta del Este y a unos 100 kilómetros de Montevideo, lo que facilita su acceso desde distintos puntos del país.

Su entorno combina playas, cerros y áreas naturales protegidas, convirtiéndolo en uno de los destinos más pintorescos de la costa uruguaya.

Cómo llegar a Piriápolis

Desde Montevideo, el trayecto puede realizarse por la Ruta Interbalnearia (Ruta IB) en dirección este. El recorrido demanda alrededor de una hora y media en automóvil.

Quienes viajan desde Buenos Aires pueden cruzar en ferry hasta Colonia o Montevideo y luego continuar por carretera hacia Maldonado. También existen servicios de ómnibus que conectan Piriápolis con las principales ciudades uruguayas durante todo el año.

Gracias a su combinación de playas tranquilas, naturaleza, historia y buena conectividad, Piriápolis continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para quienes desean descubrir otro lado de la costa uruguaya sin alejarse demasiado de Argentina.