El motivo por el que Dibu Martínez no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Angola

Para el entrenador, la estabilidad bajo los tres palos es un punto clave del proyecto, y si bien Martínez es el dueño indiscutido del arco argentino, el análisis del resto de los porteros se vuelve fundamental. La idea es llegar al próximo año con certezas sobre quiénes serán los acompañantes del Dibu en una temporada que incluirá la Finalissima ante España y la búsqueda del bicampeonato mundial entre junio y julio.