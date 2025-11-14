El motivo por el que Dibu Martínez no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Angola
El arquero campeón del mundo no estará bajo los tres palos en el último amistoso del año. ¿Quién será el reemplazante elegido por Lionel Scaloni?
El amistoso de la Selección Argentina frente a Angola, que se disputará este viernes a las 13 en Luanda, llega con una novedad importante en el arco: Emiliano “Dibu” Martínez no será de la partida y su lugar estará ocupado por Gerónimo Rulli.
La decisión, lejos de encender alarmas, forma parte de la planificación de Lionel Scaloni, quien busca aprovechar la fecha FIFA para observar rendimientos, evaluar opciones y definir los nombres que competirán por un lugar en la lista final rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Según explicaron desde el cuerpo técnico, la ausencia del Dibu responde exclusivamente a una estrategia de rotación. A lo largo del año, Martínez acumuló una gran cantidad de minutos entre la Selección y su actividad en el exterior, por lo que darle descanso resulta una medida lógica. Al mismo tiempo, Scaloni considera imprescindible analizar de cerca el desempeño de sus arqueros suplentes, especialmente en contextos de competencia internacional, donde cada detalle puede inclinar la balanza en la elección definitiva.
Para el entrenador, la estabilidad bajo los tres palos es un punto clave del proyecto, y si bien Martínez es el dueño indiscutido del arco argentino, el análisis del resto de los porteros se vuelve fundamental. La idea es llegar al próximo año con certezas sobre quiénes serán los acompañantes del Dibu en una temporada que incluirá la Finalissima ante España y la búsqueda del bicampeonato mundial entre junio y julio.
Mientras tanto, el propio Martínez aprovechó estos días para descansar junto a su familia en la casa que adquirió en Argentina, una señal de que su ausencia no responde a cuestiones físicas ni a inconvenientes con el cuerpo técnico. Por el contrario, el arquero se mantiene plenamente integrado al grupo y continuará entrenando con normalidad, aunque sin participación en el duelo ante Angola.
El encuentro será el último del 2025 y servirá para cerrar un ciclo de transición entre la posterior coronación en Qatar y el gran desafío que implicará defender la corona. En este escenario, la rotación del pujatense apunta a fortalecer la estructura general del equipo, asegurándose de que, ante cualquier imprevisto, la Selección disponga de respuestas sólidas desde el arco.
