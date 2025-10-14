Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Puerto Rico vs. Selección Argentina

El DT sí había adelantado en la primera rueda de prensa que jugadores como José López y Lautaro Rivero iban a sumar sus primeros minutos durante esta gira, por lo que alguno podría ir de arranque. Entre las novedades, Leo Balerdi volvería a la titularidad en su búsqueda de quedarse con un lugar entre los 26 para el Mundial, mientras que el entrenador volvería a probar a Nico González de lateral izquierdo.