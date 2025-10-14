Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Puerto Rico vs. Selección Argentina
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Puerto Rico vs. Argentina por un amistoso internacional en Miami.
De cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina encara este martes desde las 21 su segundo amistoso internacional de la gira por Estados Unidos, en un choque contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.
Lionel Messi fue baja el viernes pasado en la victoria ante Venezuela, mientras que sí estuvo, al día siguiente y durante los 90 minutos, en la goleada 4-0 de Inter Miami ante Atlanta United por la Major League Soccer (MLS), por lo que podría regresar al equipo argentino, aunque su presencia no fue confirmada por parte de Lionel Scaloni.
El DT sí había adelantado en la primera rueda de prensa que jugadores como José López y Lautaro Rivero iban a sumar sus primeros minutos durante esta gira, por lo que alguno podría ir de arranque. Entre las novedades, Leo Balerdi volvería a la titularidad en su búsqueda de quedarse con un lugar entre los 26 para el Mundial, mientras que el entrenador volvería a probar a Nico González de lateral izquierdo.
Argentina vs. Puerto Rico: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.
Cómo ver en vivo Argentina vs. Puerto Rico
La televisación estará a cargo de Telefé y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
