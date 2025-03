El padre de Franco Colapinto explicó cómo se encuentra su hijo a horas del Gran Premio de China

Aníbal dijo sentir "orgullo" por su hijo: "Siento un orgullo total, felicidad, emoción, llanto, todo junto. Como padre se mezclan todos los sentimientos. La madre y las hermanas están igual", señaló.

“Estar en la máxima categoría del automovilismo mundial "era por lo que el peleaba de chico y cuando lo dejé en Italia sabía que iba a ser difícil, pero ya está ahí adentro", añadió el hombre sobre las aspiraciones de Franco.

familia colapinto.jpg El pequeño Franco Colapinto en familia.

Sobre el desempeño de su hijo el año pasado, a bordo de un Williams, reconoció: "Casi me muero en su debut en Monza, pero soy muy sanguíneo, lo llevo en la sangre. Suelo ir atrás para que no me vea nadie. Somos muy pocos los que sabemos lo que costó llegar a donde está hoy".

Al ser consultado sobre una eventual oportunidad de su hijo para pasar a la titularidad en Alpine y sobre cómo el traspaso de Williams a la marca francés, evitó pronunciarse: “No voy a hablar de eso; de Fórmula 1 y del presente de Franco no puedo”, sentenció.

Como se sabe, el nacido en la ciudad bonaerense de Pilar se sumó a Alpine como piloto de reserva, luego de su paso por Williams, la escudería que le dio la oportunidad de disputar nueve carreras durante 2024 al reemplazar al despedido estadounidense Logan Sargeant.