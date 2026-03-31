El padre de Oso Martínez no duda: "Su deseo futbolístico siempre fue jugar para Argentina"
El lateral del Sevilla es uno de los europibes que está en el radar argentino. Su padre, Hernán, reveló cómo le cayó la declaración de Scaloni.
La Selección Argentina continúa evaluando opciones de recambio de cara al futuro y uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, lateral izquierdo del Sevilla que también puede representar a España.
El futbolista, nacido en 2003 e hijo de padres argentinos, aparece como una alternativa a largo plazo en una posición en la que Lionel Scaloni busca ampliar variantes, con Nicolás Tagliafico como principal referencia de cara al Mundial 2026.
Lionel Scaloni elogió a Oso Martínez Gauna, el lateral que puede jugar para Argentina o España
Consultado sobre el jugador, el entrenador de la Selección Argentina reconoció que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución en el fútbol europeo: “Es seleccionable. Visto sí, hemos visto varios partidos. Ha jugado bien contra el Betis el clásico y forma parte de una lista que seguimos“, afirmó Scaloni en conferencia de prensa. El carrilero del Sevilla puede desempeñarse como lateral izquierdo, volante por la banda en una línea de cinco o incluso como extremo, una versatilidad que resulta valorada por el cuerpo técnico de la Albiceleste.
Luego de las declaraciones del entrenador, el padre del futbolista, Hernán Martínez, reveló cómo impactaron esas palabras en el entorno del jugador: “Que Scaloni diga que lo tiene en consideración es algo tremendo, uno se emociona con estas cosas. Ahora él tiene que mantener la calma y seguir trabajando de la misma manera. Él empezó jugando al fútbol desde chico, yo estoy ligado al fútbol y él ha estado toda su vida alrededor de una pelota”, expresó en diálogo con Dsports Radio.
Al referirse a la posibilidad de elegir entre España o Argentina, fue contundente: “Él nació en España y tiene el máximo respeto por este país, pero su deseo futbolístico siempre fue el de jugar para Argentina. Entiende y siente el fútbol como un argentino”. Además, el padre del lateral dejó una curiosidad sobre la identificación del jugador con el fútbol local: “Él nunca ha ido a estadios del fútbol argentino de Primera División. En mi casa no hay margen de elección, somos todos de River“.
Con la mirada puesta en el recambio generacional posterior al Mundial 2026, Martínez Gauna aparece como uno de los europibes que podrían sumarse al proyecto de la Selección Argentina en los próximos años.
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