El padre de Oso Martínez no duda: "Su deseo futbolístico siempre fue jugar para Argentina"

Al referirse a la posibilidad de elegir entre España o Argentina, fue contundente: “Él nació en España y tiene el máximo respeto por este país, pero su deseo futbolístico siempre fue el de jugar para Argentina. Entiende y siente el fútbol como un argentino”. Además, el padre del lateral dejó una curiosidad sobre la identificación del jugador con el fútbol local: “Él nunca ha ido a estadios del fútbol argentino de Primera División. En mi casa no hay margen de elección, somos todos de River“.