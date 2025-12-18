El Papu Gómez habló de su futuro tras la sanción por doping: "Quiero jugar tres o cuatro años más"
Luego de más de dos años alejado de las canchas, el campeón del mundo se mostró decidido a seguir jugando y reflexionó sobre el duro proceso que atravesó.
Alejandro “Papu” Gómez atraviesa una etapa de reconstrucción personal y profesional tras haber dejado atrás uno de los momentos más difíciles de su carrera. El exjugador de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, se refirió públicamente a su futuro luego de cumplir una sanción de dos años por un control antidoping positivo y dejó en claro que su deseo es volver a disfrutar del fútbol durante algunos años más.
En una entrevista concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport, el atacante fue sincero al describir cómo vivió el período de inactividad forzada. “Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel. Quiero volver a disfrutar del fútbol… Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más”, expresó, marcando su intención de no dar por cerrada su carrera pese al largo parate.
Gómez también habló del impacto emocional que tuvo la sanción en su vida cotidiana. Reconoció que durante ese tiempo pudo identificar con claridad quiénes estuvieron realmente a su lado. “Algunas personas desaparecieron”, señaló, aunque rápidamente destacó el acompañamiento inesperado de otras. “A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no”, reflexionó, dejando ver una mirada más introspectiva tras la experiencia vivida.
El cariño de la gente fue otro de los aspectos que resaltó el futbolista. Según contó, recibió numerosas muestras de apoyo tanto en la calle como a través de las redes sociales. Sin embargo, aclaró que su relación con ese mundo cambió: “En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción. Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me cansó”. La frase resume un distanciamiento consciente de la exposición permanente.
En el plano personal, el “Papu” subrayó el rol clave de su familia, en especial el de su esposa, para poder atravesar el proceso. “Tras la sanción había entrado en un bucle del que no podía salir. Tengo que darle las gracias a mi mujer, me ayudó muchísimo”, afirmó. Además, describió las restricciones que enfrentó durante esos dos años: no podía entrenarse con compañeros, ingresar a centros deportivos ni avanzar en estudios vinculados a su futuro como entrenador o director deportivo.
La sanción se originó por un control positivo de terbutalina cuando jugaba en el Sevilla, en una prueba realizada poco antes del Mundial de Qatar 2022. A pesar de ese contexto, Gómez llegó a disputar dos partidos en la Copa del Mundo hasta lesionarse en los octavos de final frente a Australia. Su último encuentro antes de quedar inhabilitado había sido en octubre de 2023 con el Monza, entonces en la Serie A.
Tras casi 800 días sin competir, el futbolista volvió a las canchas en noviembre pasado y ya sumó minutos con el Pádova en la Serie B italiana. Con el deseo intacto y la experiencia a cuestas, el “Papu” intenta escribir un nuevo capítulo de su carrera, convencido de que todavía tiene fútbol para dar.
