El Papu Gómez habló de su futuro tras la sanción por doping: "Quiero jugar tres o cuatro años más"

PAPU GOMEZ

La sanción se originó por un control positivo de terbutalina cuando jugaba en el Sevilla, en una prueba realizada poco antes del Mundial de Qatar 2022. A pesar de ese contexto, Gómez llegó a disputar dos partidos en la Copa del Mundo hasta lesionarse en los octavos de final frente a Australia. Su último encuentro antes de quedar inhabilitado había sido en octubre de 2023 con el Monza, entonces en la Serie A.

Tras casi 800 días sin competir, el futbolista volvió a las canchas en noviembre pasado y ya sumó minutos con el Pádova en la Serie B italiana. Con el deseo intacto y la experiencia a cuestas, el “Papu” intenta escribir un nuevo capítulo de su carrera, convencido de que todavía tiene fútbol para dar.