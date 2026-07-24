El picante cara a cara entre Gastón Edul y Edu Aguirre en la previa de La Velada del Año 6

Los números de la balanza y el estallido en el cara a cara

Superado el momento de las declaraciones, llegó el turno de conocer el peso exacto de ambos contendientes de cara al combate de este sábado:

Gastón Edul: 73.8 kg

Edu Aguirre: 71.3 kg

Con los números sobre la mesa, los dos contrincantes quedaron a centímetros para el tradicional cara a cara (face to face). La atmósfera se cortaba con un cuchillo: las miradas desafiantes duraron pocos segundos antes de que la situación escalara verbalmente.

Entre los empujones sutiles de la organización para evitar que la confrontación pase a mayores, Edul y Aguirre se dijeron de todo y se cruzaron con duros agravios, dejando en evidencia que la rivalidad trascendió largamente el plano deportivo y se instaló en el terreno del orgullo nacional.