El picante cara a cara entre Gastón Edul y Edu Aguirre en la previa de La Velada del Año 6
En plena campaña de hostilidad contra el fútbol argentino tras el Mundial, el periodista se presentó al pesaje con una remera histórica de Maradona y Messi.
El Estadio La Cartuja de Sevilla se transformó en un auténtico polvorín, con la nueva edición de La Velada del Año 6 que lo tiene al argentino Gastón Edul como uno de los grandes retadores, nada menos que ante su colega de El Chiringuito, Edu Aguirre.
A pocas horas de que se lleve a cabo una nueva edición del megaevento organizado por Ibai Llanos, este viernes se realizó el pesaje oficial y el último cara a cara entre los protagonistas. Lejos de ser un trámite protocolar, el encuentro entre Gastón Edul y el español Edu Aguirre desató la máxima tensión, enmarcado por el clima caldeado que dejó el reciente Mundial 2026 y las campañas de tinte antiargentino que circularon en Europa en el último tiempo.
Lejos de achicarse ante el contexto hostil, el cronista argentino pisó fuerte desde el primer segundo. Para dejar en claro su postura, Edul apareció en el escenario luciendo una remera con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, un guiño directo a la gloria albiceleste que encendió aún más los ánimos del público local.
"No somos sumisos, nos plantamos", sentenció Gastón Edul
Antes de subirse a la balanza, el periodista tomó el micrófono y dejó una fuerte declaración político-deportiva, respondiendo a los ataques y cuestionamientos que sufrió la delegación argentina en tierras europeas durante los últimos meses.
"No hay que meterse con un país. Nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a la Argentina donde sea y con quien sea. Es un orgullo ser argentino y cada vez que lo pueda decir, donde sea, voy a decirlo hoy y mañana", sentenció Edul ante la ovación de los compatriotas presentes.
Los números de la balanza y el estallido en el cara a cara
Superado el momento de las declaraciones, llegó el turno de conocer el peso exacto de ambos contendientes de cara al combate de este sábado:
- Gastón Edul: 73.8 kg
- Edu Aguirre: 71.3 kg
Con los números sobre la mesa, los dos contrincantes quedaron a centímetros para el tradicional cara a cara (face to face). La atmósfera se cortaba con un cuchillo: las miradas desafiantes duraron pocos segundos antes de que la situación escalara verbalmente.
Entre los empujones sutiles de la organización para evitar que la confrontación pase a mayores, Edul y Aguirre se dijeron de todo y se cruzaron con duros agravios, dejando en evidencia que la rivalidad trascendió largamente el plano deportivo y se instaló en el terreno del orgullo nacional.
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