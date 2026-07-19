Gastón Edul habló sobre el futuro de Lionel Messi: "Pongo las manos en el fuego"
Gastón Edul de TyC Sports aseguró de forma categórica que Lionel Messi continuará vistiendo la camiseta de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.
Las emotivas palabras previas de Lionel Messi en sus redes sociales habían encendido las alarmas y llenado de nostalgia a millones de fanáticos que temían el cierre definitivo de su ciclo con la Selección Argentina. Sin embargo, en medio de la incertidumbre generalizada, llegó una fuerte revelación periodística que trae calma a los corazones argentinos.
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La categórica frase de Gastón Edul sobre el capitán
El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la delegación nacional, fue contundente al aire al analizar los pasos a seguir por el astro rosarino tras la Copa del Mundo. Lejos de alimentar los rumores de un retiro inmediato de la Selección Argentina, el cronista se la jugó por completo con una declaración que no tardó en volverse viral:
"Pongo las manos en el fuego: este no fue el último partido de Messi en la Selección", sentenció Gastón Edul, llevando un alivio inmediato a todo el pueblo futbolero.
Un alivio para la Scaloneta de cara a lo que viene
El panorama que plantea el entorno de la Selección abre una luz de esperanza para que el capitán siga liderando al grupo en los compromisos venideros. Tras la finalización de la cita mundialista en Norteamérica, la Albiceleste tendrá por delante el inicio de nuevos desafíos oficiales y la planificación del recambio.
Con la confirmación periodística de que al diez todavía le quedan funciones pendientes por brindar con el manto sagrado, los hinchas pueden ilusionarse con seguir disfrutando de su fútbol en las próximas fechas de Eliminatorias y en los torneos continentales que se avecinan en el horizonte del combinado nacional.
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