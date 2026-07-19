Gastón Edul habló sobre el futuro de Lionel Messi: "Pongo las manos en el fuego"

La categórica frase de Gastón Edul sobre el capitán

VIDEO Gastón Edul sobre la continuidad de Lionel Messi pic.twitter.com/YW5EMxMGBA — minutouno (@minutounocom) July 20, 2026

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la delegación nacional, fue contundente al aire al analizar los pasos a seguir por el astro rosarino tras la Copa del Mundo. Lejos de alimentar los rumores de un retiro inmediato de la Selección Argentina, el cronista se la jugó por completo con una declaración que no tardó en volverse viral: