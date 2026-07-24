Franco Colapinto sufrió un despiste en Hungría, chocó y provocó la bandera roja en la FP2

El accidente llegó en un momento en el que Colapinto buscaba seguir adaptándose al circuito húngaro y reducir la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Durante los primeros minutos de la práctica había comenzado a marcar sus primeras referencias del fin de semana. Su primer registro fue de 1:23.553, tiempo que luego consiguió mejorar hasta establecer una vuelta de 1:22.531.

En otro intento posterior también había logrado rebajar su marca, aunque ese giro fue invalidado por los comisarios debido a que excedió los límites de la pista. Del otro lado del garaje, Gasly también fue progresando con el correr de la sesión. El francés registró inicialmente un tiempo de 1:23.051 y posteriormente bajó hasta 1:22.132, ubicándose algunas décimas por delante del piloto argentino antes de que se produjera el accidente.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de Hungría.



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La sesión también tuvo otro protagonista involuntario. Lance Stroll no pudo salir a pista debido a los problemas mecánicos que Aston Martin había detectado durante la primera práctica libre. Sus mecánicos continuaban trabajando intensamente sobre el monoplaza con el objetivo de dejarlo en condiciones para el resto del fin de semana.

Para Colapinto, el accidente representa un contratiempo importante en la preparación para la clasificación y la carrera, ya que perdió un valioso tiempo de trabajo en un circuito donde cada vuelta resulta fundamental para comprender el comportamiento del auto y encontrar la puesta a punto ideal. Ahora el equipo deberá evaluar en detalle los daños sufridos por el monoplaza y trabajar contrarreloj para dejar el vehículo en condiciones de afrontar las próximas actividades del Gran Premio.