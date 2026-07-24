Franco Colapinto sufrió un despiste en Hungría, chocó y provocó la bandera roja en la FP2
El piloto argentino perdió el control de su Alpine cuando todavía restaba más de media hora para el final de la segunda sesión de entrenamientos. El impacto fue leve y pudo salir por sus propios medios.
La segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría terminó de manera prematura para Franco Colapinto. El piloto argentino protagonizó un accidente cuando aún quedaban más de 35 minutos para el cierre de la sesión, luego de perder el control de su Alpine en uno de los sectores más exigentes del circuito y terminar impactando contra las barreras de contención.
El incidente se produjo en la curva 14, donde el pilarense sufrió un despiste mientras buscaba continuar mejorando sus tiempos. El monoplaza comenzó a girar sobre su eje, realizó un trompo y, pese al intento del argentino por recuperar el control mediante una fuerte frenada, terminó golpeando con la parte trasera del vehículo contra las defensas.
El impacto no fue de gran magnitud, pero resultó suficiente para impedir que el A526 pudiera continuar girando. Inmediatamente, la dirección de carrera ordenó la salida de la bandera roja para detener la actividad y permitir el ingreso de los equipos de rescate y de los operarios encargados de retirar el auto de la pista.
Franco Colapinto está bien: así fue su despiste en la FP2 de Hungría
Afortunadamente, no sufrió consecuencias físicas. El piloto descendió del monoplaza por sus propios medios y caminó hasta el vehículo médico, que lo trasladó fuera del circuito siguiendo el protocolo habitual que se aplica en este tipo de situaciones. Aunque el golpe fue considerado leve, la revisión médica forma parte del procedimiento establecido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) cada vez que un competidor protagoniza un accidente.
Mientras los auxiliares trabajaban sobre el circuito para remover el vehículo accidentado, las cámaras enfocaron al argentino ya instalado en el box de Alpine, donde se lo observó junto a su ingeniero revisando las imágenes y los datos de telemetría para intentar comprender qué originó la pérdida de control. En su rostro predominaban la frustración y la resignación por un incidente que puso fin a su actividad mucho antes de lo previsto.
El accidente llegó en un momento en el que Colapinto buscaba seguir adaptándose al circuito húngaro y reducir la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Durante los primeros minutos de la práctica había comenzado a marcar sus primeras referencias del fin de semana. Su primer registro fue de 1:23.553, tiempo que luego consiguió mejorar hasta establecer una vuelta de 1:22.531.
En otro intento posterior también había logrado rebajar su marca, aunque ese giro fue invalidado por los comisarios debido a que excedió los límites de la pista. Del otro lado del garaje, Gasly también fue progresando con el correr de la sesión. El francés registró inicialmente un tiempo de 1:23.051 y posteriormente bajó hasta 1:22.132, ubicándose algunas décimas por delante del piloto argentino antes de que se produjera el accidente.
La sesión también tuvo otro protagonista involuntario. Lance Stroll no pudo salir a pista debido a los problemas mecánicos que Aston Martin había detectado durante la primera práctica libre. Sus mecánicos continuaban trabajando intensamente sobre el monoplaza con el objetivo de dejarlo en condiciones para el resto del fin de semana.
Para Colapinto, el accidente representa un contratiempo importante en la preparación para la clasificación y la carrera, ya que perdió un valioso tiempo de trabajo en un circuito donde cada vuelta resulta fundamental para comprender el comportamiento del auto y encontrar la puesta a punto ideal. Ahora el equipo deberá evaluar en detalle los daños sufridos por el monoplaza y trabajar contrarreloj para dejar el vehículo en condiciones de afrontar las próximas actividades del Gran Premio.
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