El posible 11 de Marcelo Gallardo para que River enfrente a Unión por la Copa Argentina
El equipo del "Muñeco" se mide con el Tatengue este jueves en Mendoza y busca avanzar a los cuartos de final del certamen.
River atraviesa un momento cargado de competencias, pero mantiene vivo su objetivo de pelear en todos los frentes. Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras una definición por penales ante Libertad y de igualar con un once alternativo frente a Lanús en el Torneo Clausura, ahora el foco está puesto en la Copa Argentina.
Este jueves, desde las 21:15 en Mendoza, el Millonario se enfrentará a Unión de Santa Fe en un duelo decisivo por los octavos de final. Marcelo Gallardo reservó titulares en el último compromiso pensando en este partido, lo que deja en claro la importancia que le asigna al certamen, donde Racing ya espera rival en la siguiente fase.
El entrenador definirá en las próximas horas si Paulo Díaz está en condiciones de volver al equipo. El defensor chileno arrastra un traumatismo en el tobillo izquierdo y, de no recuperarse al ciento por ciento, su reemplazante será Lautaro Rivero, el joven que regresó de Central Córdoba a mediados de año y que ya sumó minutos frente a Lanús.
En el mediocampo, los nombres de Enzo Pérez e Ignacio Fernández son las únicas certezas. A ellos se sumaría Giuliano Galoppo, que dejó buenas sensaciones en su última presentación aunque arrastra la polémica de su expulsión en la Libertadores. La gran incógnita pasa por la decisión táctica de Gallardo: reforzar la mitad de cancha con un cuarto volante o apostar por un tridente ofensivo.
En ese aspecto, la duda está entre Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio. El colombiano, con altibajos recientes, pelea el puesto con el ex-Tigre, quien atraviesa una merma en su nivel. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, en tanto, tienen su lugar asegurado en la delantera.
La probable formación de River para chocar ante Unión por Copa Argentina
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
