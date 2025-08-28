River vs. Unión, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV
El equipo de Marcelo Gallardo enfrenta a los santafesinos en Mendoza con la meta de avanzar a cuartos de final.
River afronta un nuevo desafío en su calendario cargado de competencias: esta noche, desde las 21:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se medirá con Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. El encuentro, que será dirigido por Andrés Gariano.
El equipo de Marcelo Gallardo busca mantener la pelea en todos los torneos que disputa. Ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Palmeiras, y lidera la Zona B del Torneo Clausura, aunque el reciente empate frente a Lanús dejó algunas dudas en cuanto a rendimiento. En el certamen federal, la institución riverplatense superó en fases anteriores a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán, pero ahora tendrá por primera vez enfrente a un rival de Primera División.
Para este compromiso, el "Muñeco" decidió recurrir a sus mejores futbolistas. La idea es poner en cancha un once con jerarquía, donde podría destacarse el tridente ofensivo conformado por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Además, Giuliano Galoppo, uno de los pocos que cumplió en el empate contra Lanús, se perfila para repetir como titular en el mediocampo.
El Tatengue, por su parte, afronta este partido con ilusión y sin nada que perder. El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón derrotó 3-1 a Colegiales en su debut en la competencia y sorprendió eliminando a Rosario Central en los penales. En el Torneo Apertura, los santafesinos se mantienen en zona de clasificación, lo que confirma su buen momento futbolístico. Con esa confianza, buscarán repetir un golpe histórico y complicarle la vida a un River que no quiere distracciones.
La Copa Argentina siempre ha sido terreno fértil para las sorpresas, y por eso el duelo en Mendoza genera tanta expectativa. Para el club de Núñez, avanzar significaría sostener su ambición de pelear en todos los frentes; para los tatengues, sería un triunfo inolvidable que quedaría marcado en su historia reciente.
River vs. Unión: probables formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.
River vs. Unión: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- TV: TyC Sports.
