El post Messi: Lionel Scaloni confirmó quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina
En la previa de la serie de amistosos internacionales, el entrenador de la Albiceleste reveló los referentes elegidos para portar el brazalete en esta nueva etapa de transición.
La era post Lionel Messi empieza a dar sus primeros pasos en la Selección Argentina y una de las principales incógnitas quedó saldada. Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza en la previa de los próximos compromisos internacionales de la Albiceleste y confirmó la nómina de futbolistas encargados de heredar la cinta de capitán en el equipo.
Sin rodeos, el entrenador santafesino anunció que Cristian "Cuti" Romero será el dueño principal del brazalete. El marcador central del Atlético Madrid, de gran nivel y presencia física, ya era considerado el tercer portador detrás del propio Messi y Nicolás Otamendi. Al ser consultado sobre el recambio de liderazgo, Scaloni dejó en claro que el cordobés es el indicado para encabezar al grupo en el campo.
¿Quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina tras la salida de Messi?
No obstante, la decisión también contempla a otros dos pesados del vestuario que completan el trío de capitanes asignados para esta seguidilla de partidos: Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez.
Tanto el arquero campeón del mundo como el delantero del Inter ostentan la voz de mando necesaria para portar la cinta si la dinámica del juego lo exige. Además, el técnico recordó que Rodrigo De Paul también forma parte de esa mesa chica de referentes, aunque no integra esta citación.
Esta reestructuración del liderazgo se pondrá a prueba en la ventana de amistosos internacionales de esta semana, donde Argentina enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, para luego medirse ante Burkina Faso y Benín en el Monumental.
De esta manera, el conjunto nacional inicia una prueba de fuego para reacomodar sus referentes dentro de la cancha, con el Cuti Romero plantando bandera en el fondo como la nueva voz cantante de la Scaloneta.
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