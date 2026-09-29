El post Messi: Lionel Scaloni confirmó quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina

Sin rodeos, el entrenador santafesino anunció que Cristian "Cuti" Romero será el dueño principal del brazalete. El marcador central del Atlético Madrid, de gran nivel y presencia física, ya era considerado el tercer portador detrás del propio Messi y Nicolás Otamendi. Al ser consultado sobre el recambio de liderazgo, Scaloni dejó en claro que el cordobés es el indicado para encabezar al grupo en el campo.