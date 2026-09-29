Boca recibió una gran noticia antes de jugar con Unión: la decisión de Scaloni con Leonel Flores

Por ese motivo, el encuentro entre Boca y Unión queda ubicado en el medio de la concentración del seleccionado. Sin embargo, el campeón del mundo decidió permitir que Flores se ausente de la concentración después del primer amistoso. Así, el atacante podrá regresar a Boca y estar disponible para el compromiso del viernes en La Bombonera.

El comunicado de la Selección Argentina

La AFA confirmó la situación de Flores junto con la de Tomás Palacios, otro de los jugadores convocados durante esta fecha FIFA. “Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos”, informaron.

De esta manera, el juvenil de Boca Predio tendrá la posibilidad de cumplir con ambos compromisos: primero representar a la Argentina ante Bolivia y luego volver para jugar por el campeonato local. La decisión representa un alivio para el Vasco, que podrá contar con uno de los futbolistas que venía teniendo protagonismo en el equipo.