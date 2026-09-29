Boca recibió una gran noticia antes de jugar con Unión: la decisión de Scaloni con Leonel Flores
El delantero había sido convocado por la Selección Argentina para la fecha FIFA, pero el entrenador autorizó su salida después del amistoso ante Bolivia para que pueda estar disponible en el próximo partido del Xeneize.
Boca recibió una noticia importante de cara al partido frente a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Aunque Leonel Flores había sido convocado por Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina durante la fecha FIFA, el delantero podrá regresar a tiempo para ponerse a disposición de Rodolfo Arruabarrena.
La decisión fue comunicada oficialmente por la Selección y establece que Flores será liberado después del amistoso que Argentina disputará este miércoles frente a Bolivia.
De esta manera, el atacante podrá dejar momentáneamente la concentración y viajar para disputar el encuentro con el Xeneize en La Bombonera. La situación tenía en vilo al cuerpo técnico, especialmente porque el futbolista se había convertido en una alternativa importante para el equipo después de la lesión de Tomás Aranda.
Leonel Flores podrá jugar Boca-Unión
La principal duda que había surgido durante los últimos días estaba relacionada con la disponibilidad de Flores para el partido del viernes. A diferencia de lo sucedido en la Copa Argentina frente a Racing, esta vez el calendario de la Scaloneta hacía más complicada una posible salida del futbolista.
Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles en Córdoba y posteriormente tendrá otros dos compromisos durante la fecha FIFA. El sábado se medirá con Burkina Faso en el Monumental y el martes 3 de octubre cerrará la serie de amistosos frente a Benín, en el partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi.
Por ese motivo, el encuentro entre Boca y Unión queda ubicado en el medio de la concentración del seleccionado. Sin embargo, el campeón del mundo decidió permitir que Flores se ausente de la concentración después del primer amistoso. Así, el atacante podrá regresar a Boca y estar disponible para el compromiso del viernes en La Bombonera.
El comunicado de la Selección Argentina
La AFA confirmó la situación de Flores junto con la de Tomás Palacios, otro de los jugadores convocados durante esta fecha FIFA. “Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos”, informaron.
De esta manera, el juvenil de Boca Predio tendrá la posibilidad de cumplir con ambos compromisos: primero representar a la Argentina ante Bolivia y luego volver para jugar por el campeonato local. La decisión representa un alivio para el Vasco, que podrá contar con uno de los futbolistas que venía teniendo protagonismo en el equipo.
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