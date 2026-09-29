Lionel Scaloni habló sobre los rumores de un posible llegada a River: "A mí..."
En medio de las especulaciones sobre quién tomaría el mando antes de la llegada de Leonardo Ponzio, el campeón del mundo desmintió contactos con Núñez y aclaró cuál es su situación contractual.
La repentina salida de Eduardo Coudet de la dirección técnica de River desató en su momento un fuerte sismo en el libro de pases del fútbol argentino. Con la urgencia de reestructurar el primer equipo en pleno desarrollo de la competencia, comenzaron a sonar infinidad de nombres para ocupar el codiciado buzo de DT en Núñez.
Antes de la ratificación de Leonardo Ponzio al frente del plantel millonario, las miradas apuntaron hacia Lionel Scaloni, quién brindó algunos detalles en la previa de los amistosos de la Selección Argentina.
Frente a la ola de versiones que por aquel entonces lo ubicaban como la prioridad absoluta de la dirigencia para suceder al Chacho, el DT apartó los rumores con firmeza. Sin esquivar las preguntas, desmintió categóricamente haber mantenido charlas con la comisión directiva del club de Núñez y fijó su postura respecto al armado de su futuro inmediato.
Lionel Scaloni habló sobre los rumores de un posible llegada a River
"Los rumores son rumores, a mí nadie me habló. Hasta el 31 de diciembre, si no llegamos a un acuerdo, voy a estar acá y no voy a escuchar a nadie. Recibí muchas ofertas y siempre dije que acá estaba bien, lo de River no es cierto", sentenció con contundencia, disipando cualquier especulación sobre un eventual arribo a la institución.
Con estas declaraciones, el entrenador priorizó respetar su compromiso vigente con la Selección Argentina hasta la finalización de su contrato a fin de año, postergando cualquier propuesta externa.
De esta forma, quedó expuesto el trasfondo de aquellas negociaciones cruzadas que sacudieron los pasillos del Monumental, en una transición que finalmente derivó en el interinato de Ponzio mientras la cúpula dirigencial evalúa el panorama para el próximo año.
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