Lionel Scaloni habló sobre los rumores de un posible llegada a River: "A mí..."

Lionel Scaloni habló sobre los rumores de un posible llegada a River

"Los rumores son rumores, a mí nadie me habló. Hasta el 31 de diciembre, si no llegamos a un acuerdo, voy a estar acá y no voy a escuchar a nadie. Recibí muchas ofertas y siempre dije que acá estaba bien, lo de River no es cierto", sentenció con contundencia, disipando cualquier especulación sobre un eventual arribo a la institución.