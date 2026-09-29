Qué dijo Lionel Scaloni sobre la continuidad de Leandro Paredes en la Selección Argentina
En medio de la preparación para los amistosos de la fecha FIFA, el entrenador respaldó al volante xeneize y confirmó que espera reunirse con él en el predio de la AFA.
El futuro de Leandro Paredes en la Selección Argentina sumó un capítulo clave que llevó tranquilidad a los hinchas albicelestes. En plena concentración del plantel en el predio de Ezeiza con vistas a la gira de amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, Lionel Scaloni fue consultado sobre la situación del mediocampista y no dudó en brindarle un contundente espaldarazo.
Las dudas sobre la continuidad del volante habían comenzado a rodar a principios de septiembre, cuando unas declaraciones suyas abrieron un manto de incertidumbre respecto a su ciclo con la camiseta celeste y blanca.
Sin embargo, en los últimos días el propio futbolista de Boca dio señales claras de querer seguir formando parte del proceso nacional, revelando su intención de acercarse al predio de la AFA para mantener una charla mano a mano con el DT santafesino.
Lionel Scaloni habló de Leandro Paredes tras los rumores
Ante este escenario de recambio y transición dentro del grupo, la respuesta del entrenador fue categórica y sin medias tintas. "Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección. No hablé con él, pero es un histórico, lo queremos y las puertas están abiertas porque es un gran jugador", expresó Scaloni, dejando en evidencia la jerarquía y el peso simbólico que mantiene el volante dentro del plantel campeón del mundo.
La declaración pública del entrenador campeón del mundo no solo disipa los rumores de una posible salida definitiva, sino que allana el terreno para el esperado reencuentro entre ambos durante esta semana de trabajos en Ezeiza. Con el aval del técnico ratificado y la predisposición del jugador, la historia de Paredes en el seleccionado patrio promete sumar nuevos capítulos en el corto plazo.
La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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