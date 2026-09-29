Qué dijo Lionel Scaloni sobre la continuidad de Leandro Paredes en la Selección Argentina

"ME SIENTO PARTE DE LOS QUE ESTÁN AHÍ"



Leandro Paredes habló sobre la Selección Argentina y Lionel Scaloni. pic.twitter.com/zzXwsUxHou — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 28, 2026

Lionel Scaloni habló de Leandro Paredes tras los rumores

Ante este escenario de recambio y transición dentro del grupo, la respuesta del entrenador fue categórica y sin medias tintas. "Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección. No hablé con él, pero es un histórico, lo queremos y las puertas están abiertas porque es un gran jugador", expresó Scaloni, dejando en evidencia la jerarquía y el peso simbólico que mantiene el volante dentro del plantel campeón del mundo.