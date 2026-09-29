Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina: "La predisposición está"

Respecto al compromiso frente al conjunto del altiplano, que se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, el estratega ratificó que no mantiene dudas tácticas, aunque optó por la cautela antes de anunciarlo públicamente. "El equipo lo tengo confirmado pero los jugadores todavía no lo saben, después del entreno lo van a saber", afirmó, anticipando que recién en la última práctica terminará de pulir los detalles para el primero de los tres cotejos de esta gira, que luego continuará en el Monumental frente a Burkina Faso y Benín.