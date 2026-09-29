Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina: "La predisposición está"
El entrenador de la Albiceleste, que todavía debe sellar su continuidad al mando del equipo, habló en la previa de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
A horas del inicio de una nueva ventana internacional, Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa desde el predio de la AFA en Ezeiza y dejó definiciones de fuerte impacto. Con la mira puesta en el choque de este miércoles ante Bolivia en Córdoba, el entrenador abordó tanto el panorama futbolístico del equipo como la incógnita alrededor de su futuro al mando de la Scaloneta.
Respecto al compromiso frente al conjunto del altiplano, que se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, el estratega ratificó que no mantiene dudas tácticas, aunque optó por la cautela antes de anunciarlo públicamente. "El equipo lo tengo confirmado pero los jugadores todavía no lo saben, después del entreno lo van a saber", afirmó, anticipando que recién en la última práctica terminará de pulir los detalles para el primero de los tres cotejos de esta gira, que luego continuará en el Monumental frente a Burkina Faso y Benín.
Sin embargo, el punto más alto del encuentro con los medios llegó cuando fue consultado por las negociaciones para extender su ciclo en la Selección Argentina. Lejos de esquivar la pregunta, el oriundo de Pujato llevó tranquilidad a los hinchas y confirmó que existieron contactos recientes con la dirigencia de la AFA.
Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina: "La predisposición está"
"Nos juntamos, charlamos un ratito y estamos viendo si podemos llegar a un acuerdo. Ambas partes tenemos ganas de seguir con este ciclo y seguramente seguiremos charlando una vez que terminen los amistosos. La predisposición está y eso es lo importante, cuando se dé lo vamos a comunicar", aseguró el DT.
De esta manera, el técnico albiceleste no solo dejó todo listo para el choque en suelo cordobés, sino que dejó en claro que la voluntad de mantener la estructura del proyecto campeón del mundo es mutua, marcando un camino de previsibilidad en medio de la preparación para los compromisos internacionales.
La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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