El posteo de Duvan Vergara que provocó las cargadas de los hinchas de Independiente

Por lo tanto, lo que se suponía que sería una tierna postal del colombiano y su familia, rápidamente se convirtió en un imán de burlas de hinchas de Independiente (y de otros clubes que aprovecharon la oportunidad) que no dejaron pasar el detalle de "PAPÁ 7" para referenciar la paternidad del Rojo en el historial y la cantidad de Copas Libertadores ganadas. Incluso fanáticos de Racing se metieron en los comentario para insultar a quienes manejan la cuenta del club por semejante descuido y "regalo" al eterno rival, justo antes del clásico.