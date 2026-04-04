El posteo de Duvan Vergara que provocó las cargadas de los hinchas de Independiente
La Academia publicó una tierna foto de Duván Vergara con sus hijos, pero con un detalle que dejó servida en bandeja la burla de los fanáticos de Rojo.
Independiente y Racing se enfrentan este sábado desde las 17.30 en el Libertadores de América en una nueva edición del clásico de Avellaneda. Mientras los de Gustavo Costas buscan estirar su buen momento y asentarse en los primeros lugares de la Zona B, los de Quinteros intentan cortar su mala racha y meterse en puestos de playoffs.
Como cada encuentro de estas características, este choque se vive con mucha intensidad, incluso desde la previa. Con todo lo que hay en juego, no se puede dejar ningún detalle al azar y cualquier error, por más mínimo que sea, puede ser lapidario, incluso en el ámbito de la comunicación y en las redes sociales. Una imagen que posteó la Academia donde aparece el delantero colombiano Duván Zapata con sus tres hijos luciendo la camiseta de Racing, generó una ola comentarios.
El cabo suelto que dejaron, y que no pasó inadvertido, fue que en lugar de leerse el nombre del futbolista, en la parte de atrás de las tres casacas en cuestión se leía: "Papá", con el número 7, nada menos.
Por lo tanto, lo que se suponía que sería una tierna postal del colombiano y su familia, rápidamente se convirtió en un imán de burlas de hinchas de Independiente (y de otros clubes que aprovecharon la oportunidad) que no dejaron pasar el detalle de "PAPÁ 7" para referenciar la paternidad del Rojo en el historial y la cantidad de Copas Libertadores ganadas. Incluso fanáticos de Racing se metieron en los comentario para insultar a quienes manejan la cuenta del club por semejante descuido y "regalo" al eterno rival, justo antes del clásico.
Si bien en la última década el duelo se volvió muy parejo, lo cierto es que Independiente domina cómodamente el historial, en una paternidad muy marcada.
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