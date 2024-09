El posteo de Franco Colapinto tras su debut en la Fórmula 1: "Me duele..."

"Que día inolvidable…. Lo que disfrute mi primer carrera en f1 no les puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay q seguir trabajando.. pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo jajajs Vamos por la proxíma", expresó el piloto de 21 años en su cuenta oficial de X (Antes Twitter) dónde tiene más de 150.000 seguidores. Una cifra que sigue subiendo y es una clara muestra de todo lo que generó su llegada a la máxima categoría del automovilismo.