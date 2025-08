El posteo de Miguel Borja en redes: foto con Gallardo y mensaje con doble lectura

No solo por la presencia de Gallardo en la foto, sino también por el momento particular que vive Borja, quien desde el regreso del exentrenador multicampeón perdió terreno en la consideración y dejó de ser una pieza indiscutida en el once titular. El mensaje fue interpretado por algunos como una especie de homenaje o guiño final al técnico, mientras que otros lo vieron como una forma sutil de reclamar por más protagonismo en el tramo final de su estadía en el club.

Miguel Borja tiene los días contados en River

Luego de acordar su transferencia a Tigres durante el Mundial de Clubes, el goleador pondrá punto final a su ciclo en la institución a fines de 2025, cuando finalice su contrato. Su salida se producirá con el pase en su poder, rumbo a la Liga MX, donde lo esperan con altas expectativas.

Este sábado, en el cruce ante San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, Borja podría tener una nueva oportunidad de mostrarse. En los entrenamientos, Gallardo lo incluyó entre los posibles titulares para acompañar en ataque a Facundo Colidio.

¿Cómo podría formar River ante San Martín de Tucumán?

De confirmarse, compartirá delantera en un equipo que tendría a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña en defensa; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza en el mediocampo; Santiago Lencina como enganche, con Borja y Colidio en la ofensiva.