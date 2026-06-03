Jorge Almirón dejó de ser el DT de Rosario Central: los motivos de su salida
Rosario Central confirmó la salida de Jorge Almirón luego de la derrota 3-0 ante Estudiantes por Copa Argentina. Gonzalo Belloso dará explicaciones este jueves.
La derrota por 3 a 0 ante Estudiantes en los 16avos de final de la Copa Argentina terminó siendo determinante para el futuro de Jorge Almirón. En las últimas horas, Rosario Central decidió interrumpir el ciclo del entrenador apenas unos meses después de su llegada al club.
La decisión sorprendió por el contexto estadístico. Durante su gestión, el Canalla consiguió el 62% de los puntos disputados y logró el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la dirigencia consideró que el equipo no mostró la evolución esperada en los encuentros decisivos.
Almirón había arribado a Rosario a comienzos de año con la misión de construir un equipo competitivo para las instancias de eliminación directa, una materia pendiente para Central luego de las frustraciones sufridas durante 2025. La apuesta de la dirigencia se apoyaba en los antecedentes del entrenador en competencias continentales, especialmente por las finales de Copa Libertadores alcanzadas con Lanús en 2017 y Boca en 2023. No obstante, puertas adentro entendieron que el equipo nunca logró consolidar una identidad futbolística definida.
Las salidas de referentes de Rosario Central y el desgaste interno
Durante su breve ciclo, Almirón también debió atravesar situaciones complejas relacionadas con referentes históricos del plantel. Uno de los casos más resonantes fue el de Ignacio Malcorra, quien dejó el club luego de semanas de negociaciones. Su salida estuvo rodeada de versiones que indicaban que no tendría el protagonismo esperado bajo la conducción del entrenador.
“Hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del Gigante de Arroyito, como nos conocimos”, escribió el mediocampista al anunciar su partida.
También generaron repercusión las declaraciones de Carlos Quintana, quien recientemente confirmó su salida de la institución: “Más que nada me voy por el técnico. No tuvimos ninguna discusión ni pelea, fue lo que pasó futbolísticamente. No me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado”, expresó el defensor.
A estas situaciones se sumaron versiones que señalaban cierta incomodidad de referentes como Jorge Broun y Ángel Di María con el trabajo del entrenador, un escenario que habría acelerado la decisión final de la conducción canalla.
En medio del impacto generado por la salida de Almirón, Rosario Central convocó a una conferencia de prensa para este jueves 4 de junio a las 12.30 en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito. El encuentro será encabezado por el presidente Gonzalo Belloso junto a integrantes de la Comisión Directiva y estará destinado a los medios acreditados. Se espera que durante la exposición la dirigencia explique los motivos de la decisión, realice un balance del ciclo finalizado y brinde detalles sobre la búsqueda del próximo entrenador.
El nuevo cuerpo técnico tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada, con la disputa del Torneo Clausura y, especialmente, los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo deportivo de Rosario Central para el segundo semestre.
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