Jorge Almirón dejó de ser el DT de Rosario Central: los motivos de su salida

También generaron repercusión las declaraciones de Carlos Quintana, quien recientemente confirmó su salida de la institución: “Más que nada me voy por el técnico. No tuvimos ninguna discusión ni pelea, fue lo que pasó futbolísticamente. No me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado”, expresó el defensor.

A estas situaciones se sumaron versiones que señalaban cierta incomodidad de referentes como Jorge Broun y Ángel Di María con el trabajo del entrenador, un escenario que habría acelerado la decisión final de la conducción canalla.

En medio del impacto generado por la salida de Almirón, Rosario Central convocó a una conferencia de prensa para este jueves 4 de junio a las 12.30 en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito. El encuentro será encabezado por el presidente Gonzalo Belloso junto a integrantes de la Comisión Directiva y estará destinado a los medios acreditados. Se espera que durante la exposición la dirigencia explique los motivos de la decisión, realice un balance del ciclo finalizado y brinde detalles sobre la búsqueda del próximo entrenador.

El nuevo cuerpo técnico tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada, con la disputa del Torneo Clausura y, especialmente, los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo deportivo de Rosario Central para el segundo semestre.