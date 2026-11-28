De acuerdo con el formato estipulado para los playoffs del Torneo Clausura 2026, la serie entre los conjuntos de Núñez y Avellaneda presenta las siguientes condiciones reglamentarias y organizativas:

Localía confirmada en el Monumental: el reglamento determina que tanto los octavos y cuartos de final como las semifinales se disputan a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular. Al haber finalizado por encima de Independiente (que terminó séptimo en la Zona A con 23 puntos), River contará con la ventaja de ser local ante su público.

Fecha estimada y anuncio oficial: el calendario oficial prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. La organización confirmará la programación definitiva una vez finalizado el cuadro de cuartos de final este domingo 29 de noviembre.

Reglamento de definición: el cruce en el Estadio Monumental será a partido único; en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios, y de mantenerse la paridad, habrá penales.