Cuándo y dónde juegan River vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026
Tras eliminar a Instituto y Vélez, River e Independiente protagonizarán un clásico en las semifinales del Torneo Clausura 2026 en el Monumental.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ya tiene confirmada su primera semifinal y será un clásico de alto voltaje y con mucha historia: River e Independiente se enfrentarán mano a mano por un lugar en la definición del campeonato.
El "Millonario" selló su clasificación tras derrotar 1-0 a Instituto en Alta Córdoba, mientras que el "Rojo" dio el golpe en Liniers al eliminar por penales (3-1 tras empatar 1-1) a Vélez.
Si bien la Liga Profesional de Fútbol aún no oficializó el día ni el horario exacto del encuentro —lo hará una vez que se completen los cuartos de final este domingo con los cruces Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia—, se descuenta que el duelo se disputará durante el próximo fin de semana (sábado 5 o domingo 6 de diciembre).
Lo que ya está confirmado por reglamento es la sede: el clásico se jugará en el Estadio Monumental, ya que River obtuvo una mejor ubicación que Independiente en la fase de grupos.
Sede, fecha tentativa y cómo se define la semifinal entre River e Independiente
De acuerdo con el formato estipulado para los playoffs del Torneo Clausura 2026, la serie entre los conjuntos de Núñez y Avellaneda presenta las siguientes condiciones reglamentarias y organizativas:
-
Localía confirmada en el Monumental: el reglamento determina que tanto los octavos y cuartos de final como las semifinales se disputan a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular. Al haber finalizado por encima de Independiente (que terminó séptimo en la Zona A con 23 puntos), River contará con la ventaja de ser local ante su público.
Fecha estimada y anuncio oficial: el calendario oficial prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. La organización confirmará la programación definitiva una vez finalizado el cuadro de cuartos de final este domingo 29 de noviembre.
Reglamento de definición: el cruce en el Estadio Monumental será a partido único; en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios, y de mantenerse la paridad, habrá penales.
El camino a la final de La Plata: el ganador del clásico entre River e Independiente avanzará a la gran final programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con presencia de ambas parcialidades.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario