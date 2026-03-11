El probable 11 de Claudio Úbeda para que Boca reciba a San Lorenzo en la Bombonera

tomas aranda 2

Uno de los nombres que se destacó en ese aspecto fue Tomás Aranda, quien se transformó en una pieza clave para conectar las distintas líneas del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego y su participación constante en la construcción ofensiva fueron factores determinantes en el rendimiento mostrado en la última fecha.

Claudio Úbeda apuesta por repetir el equipo para el clásico entre Boca y San Lorenzo

La formación elegida por el entrenador para disputar el clásico estará integrada por Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; mientras que Miguel Merentiel y Ádam Bareiro conformarán la dupla ofensiva.

Con este equipo, el Xeneize intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su última presentación y dar otro paso firme en su objetivo de consolidarse en la zona alta del campeonato.