El probable 11 de Claudio Úbeda para que Boca reciba a San Lorenzo en la Bombonera
Con la intención de sostener el funcionamiento que mostró el equipo en la última fecha, el Xeneize presentará el mismo once titular que le ganó a Lanús en la Fortaleza.
Boca se prepara para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 cuando reciba a San Lorenzo en La Bombonera. Para ese encuentro, el entrenador Claudio Úbeda ya definió la formación titular y optó por repetir el equipo que viene de mostrar una sólida actuación en la goleada frente a Lanús.
La decisión del técnico apunta a mantener la continuidad de un once que, por primera vez en la temporada, logró combinar funcionamiento colectivo y eficacia ofensiva. En el triunfo ante el Granate, el equipo mostró una versión convincente tanto en el manejo de la pelota como en la generación de situaciones de peligro, lo que motivó al cuerpo técnico a sostener la misma estructura.
De cara al clásico, el objetivo será reafirmar ese rendimiento y seguir sumando puntos en una etapa del torneo que comienza a ser decisiva. La azul y oro se encuentra actualmente en el sexto puesto del Apertura y necesita mantenerse dentro de los lugares de clasificación a los playoffs, por lo que cada encuentro adquiere una importancia especial.
A pesar de que el plantel recuperó a algunos jugadores importantes, la idea del entrenador es no alterar demasiado el esquema que funcionó en la última presentación. Uno de los casos es el de Alan Velasco, quien volvió a estar disponible tras superar una molestia física. Sin embargo, el mediocampista ofensivo comenzaría el partido en el banco de suplentes.
La postura de Úbeda quedó evidenciada durante el ensayo futbolístico realizado el domingo, donde el técnico repitió la misma alineación que había utilizado frente a Lanús. Ese movimiento fue interpretado como una señal clara de la formación que utilizará para enfrentar al Ciclón. El entrenador busca consolidar el circuito de juego que el equipo comenzó a desarrollar en las últimas jornadas. En especial, el funcionamiento del mediocampo fue uno de los aspectos que más conformó al cuerpo técnico, ya que permitió una mayor fluidez en la circulación del balón y generó asociaciones interesantes entre los futbolistas.
Uno de los nombres que se destacó en ese aspecto fue Tomás Aranda, quien se transformó en una pieza clave para conectar las distintas líneas del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego y su participación constante en la construcción ofensiva fueron factores determinantes en el rendimiento mostrado en la última fecha.
La formación elegida por el entrenador para disputar el clásico estará integrada por Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; mientras que Miguel Merentiel y Ádam Bareiro conformarán la dupla ofensiva.
Con este equipo, el Xeneize intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su última presentación y dar otro paso firme en su objetivo de consolidarse en la zona alta del campeonato.
