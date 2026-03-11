Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El Ciclón, por su parte, llega a este compromiso con una racha positiva desde lo numérico, aunque todavía sin convencer plenamente a su público. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula cuatro partidos sin derrotas, pero tres de esos encuentros terminaron en empate. Además, el azulgrana arrastra una deuda importante en materia de clásicos, ya que durante la gestión del actual entrenador todavía no logró ganar ninguno.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta a agosto de 2024, cuando Boca se impuso por 3-2 en un vibrante partido disputado también en La Bombonera. En aquella ocasión marcaron Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra para el local, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para el conjunto azulgrana.

Boca vs. San Lorenzo: probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Boca vs. San Lorenzo: otros datos

Hora: 19:45.

19:45. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: ESPN Premium.