El probable 11 de Claudio Úbeda para que Boca visite a Barracas Central por el Torneo Clausura
El director técnico realizará al menos un cambio en el mediocampo tras la lesión de Battaglia y confía en Delgado para acompañar a Paredes.
Boca encara una prueba decisiva en su visita a Barracas Central, este lunes a las 16, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Luego de la derrota frente a Belgrano, el conjunto xeneize necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la Tabla Anual y sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
El entrenador Claudio Úbeda, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y permanecerá hasta fin de año, deberá rearmar el mediocampo ante la baja de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo. Su reemplazante será Milton Delgado, una de las promesas del club que regresa a la titularidad después de varios meses. El joven mediocampista viene de destacarse en el Mundial Sub-20, donde fue figura del subcampeón argentino y se llevó el Balón de Bronce.
Úbeda también analiza una variante táctica para reforzar el equilibrio en la zona media: Williams Alarcón podría ingresar por Brian Aguirre, quien se perdió varios entrenamientos por un cuadro febril. La intención del técnico es darle mayor control y circulación al equipo, buscando sostener la tenencia ante un rival que suele presionar alto.
El encuentro ante el Guapo será clave para los de azul y oro, que acumulan irregularidades en el torneo y necesitan recuperar confianza antes del superclásico ante River, programado para el 9 de noviembre. El propio Úbeda lo sabe y, según trascendió, pidió máxima concentración en las pelotas paradas y un cambio de actitud colectiva.
La probable formación de Boca vs. Barracas Central por el Torneo Clausura
La probable formación para enfrentar a Barracas Central sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
