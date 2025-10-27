El probable 11 de Claudio Úbeda para que Boca visite a Barracas Central por el Torneo Clausura

El entrenador Claudio Úbeda, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y permanecerá hasta fin de año, deberá rearmar el mediocampo ante la baja de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo. Su reemplazante será Milton Delgado, una de las promesas del club que regresa a la titularidad después de varios meses. El joven mediocampista viene de destacarse en el Mundial Sub-20, donde fue figura del subcampeón argentino y se llevó el Balón de Bronce.