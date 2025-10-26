Boca confirmó los convocados para visitar a Barracas Central y Edinson Cavani quedó afuera por lesión
Sin Cavani ni Battaglia, el Xeneize visitará al Guapo por la fecha 12 del Torneo Clausura. Milton Delgado vuelve tras el Mundial Sub 20 en Chile.
Boca confirmó a los futbolistas convocados para el duelo pendiente ante Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará este lunes, desde las 16:00, en el estadio Claudio Fabián Tapia.
La principal novedad en la lista es la ausencia de Edinson Cavani. El delantero uruguayo padece una “inflamación de la bursa del psoas derecho”, lo que demorará su regreso a los entrenamientos grupales. Así lo informó el club de La Ribera a través de sus redes sociales. Tampoco estará Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro y se perderá no solo el compromiso ante el Guapo, sino también el próximo cruce frente a Estudiantes de La Plata, pautado para el 2 de noviembre.
El regreso de Milton Delgado y el posible once inicial de Boca
La buena noticia para Claudio Úbeda es la reincorporación de Milton Delgado. El mediocampista volvió a entrenarse junto al plantel tras disputar el Mundial Sub 20 en Chile, donde la Selección argentina cayó en la final ante Marruecos. El juvenil acompañaría a Leandro Paredes en el mediocampo titular. En tanto, Frank Fabra, Lucas Blondel e Ignacio Miramón no forman parte de la nómina, ya que no están en los planes del cuerpo técnico y podrían emigrar en el próximo mercado de pases.
Aunque el DT todavía no confirmó la alineación, se prevé una modificación respecto del último partido: Delgado ingresaría por Battaglia. Además, Williams Alarcón podría reemplazar a Brian Aguirre, afectado por un cuadro febril durante la semana.
El once tentativo sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. Con este panorama, Boca buscará sumar tres puntos claves para acercarse a los primeros puestos del torneo y recuperar terreno tras un arranque irregular en el Clausura.
