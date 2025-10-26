Boca confirmó los convocados para visitar a Barracas Central y Edinson Cavani quedó afuera por lesión

La principal novedad en la lista es la ausencia de Edinson Cavani. El delantero uruguayo padece una “inflamación de la bursa del psoas derecho”, lo que demorará su regreso a los entrenamientos grupales. Así lo informó el club de La Ribera a través de sus redes sociales. Tampoco estará Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro y se perderá no solo el compromiso ante el Guapo, sino también el próximo cruce frente a Estudiantes de La Plata, pautado para el 2 de noviembre.