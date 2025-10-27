Marcelo Tinelli apuntó contra Cristina Kirchner tras la derrota del peronismo: "Hasta que no termine esto..."

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, de que hay que consultarle hacia dónde ir, el peronismo no va a conectar con la gente”, escribió Tinelli. El mensaje surgió tras la difusión de un video en el que se veía a la ex vicepresidenta saludando desde el balcón de su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. El posteo rápidamente se viralizó y generó una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo.