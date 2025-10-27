Barracas Central vs Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El Xeneize llega al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la derrota 1-2 ante Belgrano, un resultado que lo relegó al décimo puesto del Grupo A con 17 puntos. Un triunfo lo catapultaría hasta la tercera posición y le permitiría regresar a la zona de clasificación tanto en el torneo local como en la tabla de la Copa Libertadores 2026. El equipo azul y oro afronta este compromiso especial luego de la suspensión del partido que debía disputarse el pasado 11 de octubre, cuando se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien era el director técnico de Boca en aquel momento.