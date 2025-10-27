Barracas Central vs Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En un mano a mano clave, el "Xeneize" visita al Guapo en el estadio Claudio Fabián Tapia por la postergada fecha 12 del Torneo Clausura.
Boca y Barracas Central se enfrentan este lunes 27 de octubre desde las 16:00 en el estadio Claudio Fabián Tapia, en el duelo pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El partido, que fue suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se verá por ESPN Premium y definirá posiciones clave en el Grupo A.
El Xeneize llega al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la derrota 1-2 ante Belgrano, un resultado que lo relegó al décimo puesto del Grupo A con 17 puntos. Un triunfo lo catapultaría hasta la tercera posición y le permitiría regresar a la zona de clasificación tanto en el torneo local como en la tabla de la Copa Libertadores 2026. El equipo azul y oro afronta este compromiso especial luego de la suspensión del partido que debía disputarse el pasado 11 de octubre, cuando se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien era el director técnico de Boca en aquel momento.
Barracas Central, bajo la conducción de Rubén Insúa, se ubica séptimo en el Grupo A con 18 puntos, a solo tres de la cima. Viene de igualar 2-2 ante Tigre y buscará una victoria que le permita trepar a lo más alto de la tabla y encaminar su clasificación a los octavos de final del certamen. El “Guapo” intentará imponer su juego en el estadio Claudio Fabián Tapia, donde se hace fuerte, frente a un Boca que suele sufrir cuando juega fuera de La Bombonera.
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Boca por el Torneo Clausura
- Barracas Central: El entrenador Rubén Darío Insúa no confirmó el equipo titular para enfrentar al Xeneize.
- Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Otros datos del partido
- Horario: 16.00
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
