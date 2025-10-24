Qué necesita Boca para garantizar su lugar en la Copa Libertadores 2026

Alcanzar los cuatro triunfos aseguraría, al menos, el segundo puesto de la tabla anual. Todo dependerá, además, del rendimiento de los equipos que compiten directamente por los cupos internacionales, ya que la pelea está muy pareja y varios clubes tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Otro factor determinante es la influencia del campeón del Clausura y de la Copa Argentina, ya que, con el nuevo formato de playoffs, el equipo que se consagre campeón no necesariamente será uno de los líderes de la tabla anual.

Esto implica que la liberación de cupos podría favorecer a River, Argentinos Juniors o incluso Platense, que ya aseguró su lugar al ganar el Apertura. Por otro lado, la Sudamericana también ofrece un cupo adicional, pero dado que Lanús se encuentra muy abajo en la tabla, esta vía no impactaría directamente en la situación de Boca.

La tabla anual

Actualmente, la tabla anual muestra a Rosario Central como líder con 62 puntos y una diferencia de gol de +23; River ocupa la segunda posición con 52 puntos (+20), seguido de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51 puntos cada uno.

Boca, con 50 unidades y un partido pendiente, está quinto y, de momento, se encontraría clasificando a la Copa Sudamericana. La presión por sumar puntos en los últimos encuentros será decisiva para que el equipo de Claudio Úbeda recupere la posibilidad de competir nuevamente en la Libertadores 2026 y asegure un lugar entre los mejores del fútbol argentino.

image Fuente: www.promiedos.com.ar