La insólita chance que tiene Ayrton Costa de jugar el Mundial 2026 y sorprendió en Boca
El marcador central xeneize, figura en la defensa del equipo de Claudio Úbeda, podría tener la oportunidad de representar a Cabo Verde en la próxima Copa del Mundo.
Ayrton Costa, actual defensor de Boca, podría vivir un giro inesperado en su carrera futbolística: disputar el Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde. Aunque parezca una posibilidad lejana, el marcador central de 26 años cuenta con una conexión directa con el país africano a través de su abuelo Domingo, lo que le permitiría nacionalizarse y ser elegible.
El zaguero central izquierdo nacido en Independiente podría tener la chance de vestir los colores de “Los Tiburones Azules”, quienes recientemente hicieron historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. El pasado 13 de octubre, Cabo Verde logró una hazaña sin precedentes al vencer 3-0 a Esuatini y asegurar su presencia entre las 48 selecciones que participarán del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
A partir de allí, el nombre de Costa empezó a sonar como posible refuerzo del combinado africano, una noticia que generó entusiasmo entre los seguidores caboverdianos y que podría convertirse en una de las historias más curiosas de la próxima cita mundialista. Según lo informado por la periodista Martina Baldi y la cuenta especializada Te Dejo en Orsai, el interés del seleccionado de Cabo Verde no es solo un rumor.
Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, confirmó que el zaguero de Boca tiene todos los requisitos legales para representar al país de su abuelo. “Ayrton es nieto de caboverdiano, con lo cual, si se nacionalizara y lo convocaran, podría jugar el Mundial. Para la comunidad sería muy importante que un jugador de Boca represente a Cabo Verde”, expresó Andrigo.
Por el momento, el futbolista no ha hecho declaraciones ni ha mostrado indicios de estar evaluando la propuesta. Sin embargo, su situación no se limita a Cabo Verde: también podría optar por Paraguay, ya que su abuela es de ese país. De hecho, se sabe que Gustavo Alfaro -actual entrenador del conjunto guaraní- es un admirador del estilo de juego del defensor, lo que agrega un condimento extra a su futuro internacional.
La posibilidad de ver a Ayrton Costa en el Mundial 2026, ya sea con Cabo Verde o con Paraguay, es todavía una incógnita. Pero lo cierto es que su apellido ya comenzó a sonar más allá de las fronteras argentinas, y el defensor podría escribir un nuevo capítulo en su carrera, representando a una nación que está lista para vivir su primera gran cita mundialista.
