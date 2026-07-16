El prontuario de Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026: prostitución y tráfico de drogas

Para la Selección Argentina, su rostro trae un recuerdo particular: fue el encargado de arbitrar el debut de la Albiceleste en Qatar 2022, que culminó con una inesperada caída por 2-1 ante Arabia Saudita. Este domingo, acompañado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, buscará redimirse e impartir justicia en el evento más importante del planeta.