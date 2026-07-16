El peligroso antecedente del árbitro designado para la final entre la Selección Argentina y España
Slavko Vincic será el juez del duelo definitivo del Mundial 2026. Enterate quién es y por qué la Selección Argentina lo recuerda por un mal partido.
La organización del Mundial 2026 confirmó las autoridades para la gran final a pocas horas del silbatazo inicial. El esloveno Slavko Vincic fue el elegido para dirigir el crucial enfrentamiento entre la Selección Argentina y España en el New York New Jersey Stadium, donde estará acompañado por su equipo arbitral habitual.
Lo cierto es que este juez tiene un llamativo antecedente con los dirigidos por Lionel Scaloni: fue el árbitro del primer duelo de la Scaloneta en Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó por 2-1 ante Arabia Saudita, en un duro duelo que fue el puntapié inicial para la coronación que vendría semanas después.
Cómo arbitró Vincic en el duelo entre la Selección Argentina y Arabia Saudita en Qatar 2022
El arbitraje del esloveno en el debut de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022 estuvo fuertemente marcado por el protagonismo de la tecnología y las decisiones milimétricas. Aunque en líneas generales llevó el partido con autoridad, el encuentro dejó varias jugadas bajo la lupa:
1. El penal para Argentina (Minuto 8)
A instancias del VAR, Vincic cobró un penal temprano a favor de la Albiceleste por un agarrón del defensor saudí Saud Abdulhamid sobre Leandro Paredes durante un tiro de esquina. La jugada despertó debate: para muchos fue un contacto demasiado leve que no justificaba la pena máxima, mientras que para otros el agarre fue claro y reglamentario. Lionel Messi lo cambió por gol.
2. Los tres goles anulados por offside
La gran polémica táctica y tecnológica del partido fue la catarata de fueras de juego. Vincic, respaldado por sus líneas y el debutante sistema de offside semiautomático, anuló tres goles argentinos en el primer tiempo, uno a Messi y dos a Lautaro Martínez.
3. Manejo del partido y juego físico
En el segundo tiempo, cuando Arabia Saudita dio vuelta el marcador y empezó a cortar el juego con infracciones tácticas para sostener el histórico 2-1, Argentina reclamó que Vincic permitió demasiada rigurosidad física. Aunque el árbitro terminó amonestando a seis jugadores saudíes en la segunda mitad para intentar frenar el juego brusco, el equipo argentino sintió que el partido se le hizo demasiado cortado y friccionado.
Los asistentes para la final de la Selección Argentina
Según la información brindada de manera oficial, el juez principal de Eslovenia estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes funcionarán como el asistente número uno y el asistente número dos, respectivamente, sobre el campo de juego.
Por otro lado, el cuarto árbitro designado para la gran definición será Adham Makhadmeh, oriundo de Jordania, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf actuará como el árbitro asistente de reserva. Este equipo arbitral tendrá la inmensa responsabilidad de controlar las acciones el próximo 19 de julio a partir de las 15:00 (EDT).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario