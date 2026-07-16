El peligroso antecedente del árbitro designado para la final entre la Selección Argentina y España

3. Manejo del partido y juego físico

En el segundo tiempo, cuando Arabia Saudita dio vuelta el marcador y empezó a cortar el juego con infracciones tácticas para sostener el histórico 2-1, Argentina reclamó que Vincic permitió demasiada rigurosidad física. Aunque el árbitro terminó amonestando a seis jugadores saudíes en la segunda mitad para intentar frenar el juego brusco, el equipo argentino sintió que el partido se le hizo demasiado cortado y friccionado.

Los asistentes para la final de la Selección Argentina

Según la información brindada de manera oficial, el juez principal de Eslovenia estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes funcionarán como el asistente número uno y el asistente número dos, respectivamente, sobre el campo de juego.

Por otro lado, el cuarto árbitro designado para la gran definición será Adham Makhadmeh, oriundo de Jordania, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf actuará como el árbitro asistente de reserva. Este equipo arbitral tendrá la inmensa responsabilidad de controlar las acciones el próximo 19 de julio a partir de las 15:00 (EDT).