Se conoció la frase que Messi le dijo al oído a Scaloni tras el pase a la final: "Somos..."
Lionel Messi abrazó a Lionel Scaloni tras vencer a Inglaterra y le dedicó unas palabras que reflejan el momento histórico de la Selección Argentina.
Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó un emotivo momento con Lionel Scaloni. El capitán se acercó al entrenador para abrazarlo y le dejó una frase que resume el presente dorado que atraviesa la Albiceleste.
Según trascendió, el capitán le susurró al oído una frase cargada de emoción y orgullo: "Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con... de tu madre". Las palabras del rosarino reflejan el enorme recorrido que construyó este grupo de futbolistas junto al cuerpo técnico desde la llegada de Scaloni al seleccionado nacional, con títulos y actuaciones históricas que lo mantienen entre los mejores equipos del mundo.
Después de la victoria por 2-1 ante Inglaterra, Lionel Scaloni se mostró emocionado y destacó el compromiso de sus dirigidos de cara a la gran final del Mundial 2026: "Vamos a dejar todo para intentar ganar la final", aseguró el entrenador en sus primeras declaraciones luego del encuentro. Además, destacó el valor humano y futbolístico del plantel: "Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final".
El DT también tuvo palabras de reconocimiento para todo el grupo. "Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan", expresó visiblemente conmovido. "Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo?", agregó el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.
La final del Mundial 2026 ante España
Con el boleto a la final asegurado, Scaloni ya comenzó a palpitar el duelo frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal: "España es un gran equipo, para mí creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar", analizó.
Por último, el entrenador aseguró que la Selección argentina está preparada para afrontar el desafío: "Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute".
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