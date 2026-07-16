Se conoció la frase que Messi le dijo al oído a Scaloni tras el pase a la final: "Somos..."

“SOMOS HISTORIA PURA”.



Frase histórica de Messi a Scaloni. pic.twitter.com/B9WmXTlfvL — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

Después de la victoria por 2-1 ante Inglaterra, Lionel Scaloni se mostró emocionado y destacó el compromiso de sus dirigidos de cara a la gran final del Mundial 2026: "Vamos a dejar todo para intentar ganar la final", aseguró el entrenador en sus primeras declaraciones luego del encuentro. Además, destacó el valor humano y futbolístico del plantel: "Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final".