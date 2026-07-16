El video de Valentín Barco que explica el cruce con Jude Bellingham tras Argentina-Inglaterra

Allí se observa cómo Barco ingresa desde el banco de suplentes para celebrar la conquista, aunque antes de llegar al lugar donde festejaban sus compañeros pasó muy cerca de varios futbolistas ingleses. En medio de la euforia, el lateral argentino gritó el gol mientras atravesaba la zona en la que los jugadores rivales permanecían visiblemente frustrados por el empate. Incluso, uno de los futbolistas ingleses lo empujó durante su recorrido.