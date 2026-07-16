El video de Valentín Barco que explica el cruce con Jude Bellingham tras Argentina-Inglaterra
Una nueva toma del festejo argentino mostró la reacción del Colo Barco en el gol del empate y podría explicar el enojo del futbolista inglés.
Un video grabado desde la tribuna reveló una secuencia que no mostró la transmisión oficial del partido entre Argentina e Inglaterra. Las imágenes exhiben la reacción de Valentín Barco en el festejo del gol argentino y aportan contexto al encontronazo que protagonizó con Jude Bellingham tras el final del encuentro.
La histórica clasificación de la Albiceleste a la final también dejó un momento polémico sobre el cierre del encuentro. El volante inglés le propinó un cachetazo en la nuca a Barco cuando el partido ya había terminado, una acción que provocó la inmediata reacción de Nicolás Otamendi y un breve tumulto entre ambos equipos.
Sin embargo, horas después del encuentro comenzó a viralizarse un video registrado por un hincha desde una de las tribunas del estadio que muestra una secuencia que no había sido captada por la transmisión oficial. Las imágenes corresponden al festejo del gol de Enzo Fernández para el 1-1 parcial.
Allí se observa cómo Barco ingresa desde el banco de suplentes para celebrar la conquista, aunque antes de llegar al lugar donde festejaban sus compañeros pasó muy cerca de varios futbolistas ingleses. En medio de la euforia, el lateral argentino gritó el gol mientras atravesaba la zona en la que los jugadores rivales permanecían visiblemente frustrados por el empate. Incluso, uno de los futbolistas ingleses lo empujó durante su recorrido.
Entre los jugadores ingleses que aparecen en la secuencia se encontraba Jude Bellingham, quien estaba tendido sobre el césped mientras Barco pasaba a pocos metros suyo. La nueva toma permitió reconstruir una situación que había quedado incompleta en la transmisión televisiva, que únicamente mostró el cachetazo del futbolista inglés una vez finalizado el partido y la posterior intervención de Otamendi para defender a su compañero.
Aunque el video no justifica la agresión, sí aporta un nuevo contexto sobre el origen del enojo del mediocampista inglés y explica por qué el cruce entre ambos futbolistas continuó hasta después del pitazo final. La polémica se sumó a una noche histórica para la Selección argentina, que derrotó a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026.
El cachetazo de Jude Bellingham a Valentín Barco
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