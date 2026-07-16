En Inglaterra cuestionaron el estilo de Argentina: los "31 trucos sucios" que destacó un medio
The Telegraph publicó un extenso análisis en el que enumeró una serie de acciones que consideró parte de las “artes oscuras” del equipo de Lionel Scaloni.
La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección Argentina continúa generando repercusiones del otro lado del Atlántico. Luego de las críticas al planteo de Thomas Tuchel, las declaraciones de exfutbolistas y las portadas cargadas de decepción, ahora fue uno de los periódicos más tradicionales del Reino Unido el que volvió a poner el foco sobre el desarrollo de la semifinal del Mundial 2026.
En esta oportunidad, The Telegraph publicó un artículo en el que cuestionó la manera en que la Albiceleste afrontó el encuentro y elaboró una lista con lo que describió como "31 trucos sucios de los maestros de las artes oscuras", una referencia dirigida al conjunto dirigido por Lionel Scaloni tras la victoria por 2-1 en Atlanta.
La publicación sostuvo que el seleccionado argentino recurrió a distintas maniobras para sacar ventaja durante el desarrollo del partido. Entre las situaciones señaladas aparecieron infracciones tácticas, discusiones con los rivales, demoras en la reanudación del juego, protestas y diversos episodios que, según la interpretación del medio británico, formaron parte de una estrategia para desestabilizar a Inglaterra.
Los "31 trucos sucios de los maestros de las artes oscuras" en la semifinal del Mundial 2026
Uno de los ejemplos mencionados por el diario fue un empujón de Leandro Paredes sobre Jude Bellingham durante un pasaje del encuentro, además de otras acciones similares protagonizadas por distintos futbolistas argentinos a lo largo de la semifinal.
Sin embargo, más allá de esas observaciones, el desarrollo del partido mostró un trámite intenso en el que ambos equipos recurrieron al contacto físico propio de una instancia decisiva de una Copa del Mundo. Desde el comienzo hubo numerosos cruces, disputas divididas y discusiones habituales en un compromiso de semejante trascendencia.
En ningún momento el árbitro perdió el control del encuentro ni las decisiones arbitrales terminaron influyendo sobre el resultado final. De hecho, el desarrollo del juego estuvo marcado principalmente por la intensidad con la que ambos seleccionados disputaron cada pelota y por el equilibrio que predominó durante buena parte de los noventa minutos.
La publicación de The Telegraph se suma a una serie de análisis aparecidos en la prensa inglesa después de la eliminación. Mientras algunos medios hicieron hincapié en los errores tácticos del equipo dirigido por Tuchel, otros prefirieron destacar la reacción de Argentina en el tramo final del partido o expresar la frustración por una nueva oportunidad perdida de alcanzar una final mundialista.
- 1': Mac Allister le deja el pie a Anderson.
- 2': Paredes empuja a Bellingham.
- 3': Enzo llega tarde ante Anderson.
- 6': Simeone le pega por atrás a Anderson.
- 11': Enzo le hace otra falta a Anderson.
- 11': Falta sin pelota a Rogers.
- 13': Patada de Simeone a Pickford sin pelota.
- 15': Paredes insulta a Bellingham.
- 16': Simeone le da una palmada a Gordon.
- 24': Simeone le hace falta a Pickford.
- 28': Mac Allister llega tarde ante James.
- 31': Enzo le comete falta a Bellingham.
- 33': Simone le hace falta con la cabeza a Guéhi.
- 34': Molina le paga a Bellingham por atrás.
- 36': Messi le pega una patada desde el piso a Spence luego de recibir una falta.
- 37': Paredes y Mac Allister piden roja a Anderson.
- 41': Lisandro es amonestado por falta a Rogers.
- 45': El banco de argentino tira una pelota a la cancha cuando James intenta sacar rápido un lateral.
- 45+2': Paredes levanta la pierna ante Anderson.
- Entretiempo: Messi persigue al árbitro hasta el túnel mientras protesta.
- 48': Messi empuja a Bellingham contra los carteles.
- 51': Cuti amonestado por falta a Bellingham.
- 53': Simeone le pega a Spence en la cara.
- 58': Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti lo mueve en el aire para molestarlo.
- 73': Messi empuja a Spence.
- 85': Cuti le grita el gol en la cara a Pickford.
- 88': Stones sufre un golpe en la cabeza.
- 90+2': Montiel insulta a Bellingham.
- 90+7': Dibu hace tiempo y se ríe.
- Final: Los jugadores ingleses reaccionan a las provocaciones argentinas después de la derrota.
- Festejo con la bandera de Malvinas.
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