En Inglaterra cuestionaron el estilo de Argentina: los "31 trucos sucios" que destacó un medio

En ningún momento el árbitro perdió el control del encuentro ni las decisiones arbitrales terminaron influyendo sobre el resultado final. De hecho, el desarrollo del juego estuvo marcado principalmente por la intensidad con la que ambos seleccionados disputaron cada pelota y por el equilibrio que predominó durante buena parte de los noventa minutos.

La publicación de The Telegraph se suma a una serie de análisis aparecidos en la prensa inglesa después de la eliminación. Mientras algunos medios hicieron hincapié en los errores tácticos del equipo dirigido por Tuchel, otros prefirieron destacar la reacción de Argentina en el tramo final del partido o expresar la frustración por una nueva oportunidad perdida de alcanzar una final mundialista.