El próximo amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso podría cambiar de sede
El encuentro ante el seleccionado africano, previsto inicialmente en el Monumental, podría trasladarse al estadio de Boca el 3 de octubre.
La Selección Argentina prepara una nueva serie de amistosos después de su participación en el Mundial 2026 y, mientras se define el escenario para cada compromiso, surgió una modificación importante. El partido ante Burkina Faso, que estaba programado para disputarse en el Monumental, podría mudarse a la Bombonera.
Según informó TyC Sports, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza realizar el cambio de estadio para el segundo encuentro de la Albiceleste en la próxima fecha FIFA. Si finalmente se concreta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse en la cancha de Boca, donde ya jugó dos partidos durante 2026.
La Bombonera volvería a recibir a la Selección Argentina
La posibilidad de regresar al estadio Alberto J. Armando tiene como antecedente inmediato los dos amistosos que Argentina disputó allí en marzo. En aquella oportunidad, el seleccionado enfrentó a Mauritania y Zambia.
El primer encuentro terminó con triunfo argentino por 2-1, mientras que ante Zambia la Albiceleste consiguió una victoria mucho más amplia, por 5-0. Ambos compromisos tuvieron a la Bombonera como escenario y ahora el estadio podría volver a recibir al equipo nacional.
El partido frente a Burkina Faso está previsto para el 3 de octubre, aunque el cambio de sede todavía depende de la confirmación correspondiente. La programación original contemplaba al Monumental como escenario del encuentro.
¿Cómo será la próxima fecha FIFA de Argentina?
La Albiceleste tendrá una agenda particularmente cargada durante la próxima ventana internacional. Serán tres partidos consecutivos en territorio argentino, con diferentes estadios como protagonistas. El primer compromiso será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Tres días después llegará el turno de Burkina Faso, con la Bombonera como posible escenario. Finalmente, el 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín en el Monumental. Ese último encuentro tendrá una importancia especial por tratarse del partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
Claudio Tapia había confirmado públicamente la invitación al capitán para que pudiera tener su homenaje ante el público argentino. El presidente de la AFA explicó: “Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”.
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