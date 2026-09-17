El próximo amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso podría cambiar de sede

La Bombonera promete ser una fiesta

¿Cómo será la próxima fecha FIFA de Argentina?

La Albiceleste tendrá una agenda particularmente cargada durante la próxima ventana internacional. Serán tres partidos consecutivos en territorio argentino, con diferentes estadios como protagonistas. El primer compromiso será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tres días después llegará el turno de Burkina Faso, con la Bombonera como posible escenario. Finalmente, el 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín en el Monumental. Ese último encuentro tendrá una importancia especial por tratarse del partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Claudio Tapia había confirmado públicamente la invitación al capitán para que pudiera tener su homenaje ante el público argentino. El presidente de la AFA explicó: “Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”.