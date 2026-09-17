Paso en falso: Argentina Sub-19 perdió ante Paraguay en el debut de los Juegos Suramericanos

Paraguay reaccionó y dio vuelta el partido

La respuesta del seleccionado guaraní llegó en el segundo tiempo. A los 18 minutos, Junior Gamarra consiguió el empate con un potente disparo que dejó sin posibilidades al arquero argentino. El 1-1 modificó el escenario del encuentro. Paraguay ganó confianza y comenzó a buscar el segundo tanto, mientras que Argentina ya no pudo sostener la ventaja que había construido durante la primera mitad.

La remontada se completó pocos minutos después. A los 26 minutos del complemento, Pedro Sarza recibió, enganchó y definió hacia el segundo palo para establecer el 2-1 definitivo. El delantero paraguayo convirtió así el gol que le permitió a su equipo quedarse con los tres puntos en el debut y dejar a la Argentina obligada a recuperarse en sus próximas presentaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina Sub-19?

La derrota frente a Paraguay fue apenas el primer partido de Argentina en el Grupo B de los Juegos Suramericanos. La Albiceleste todavía tendrá dos encuentros para intentar recuperarse y avanzar en el certamen.

El próximo desafío será frente a Uruguay, el sábado a las 15, en lo que será la segunda presentación del equipo de Diego Placente. Después llegará el cierre de la fase de grupos ante Venezuela, el lunes también a las 15.