Paso en falso: Argentina Sub-19 perdió ante Paraguay en el debut de los Juegos Suramericanos
La Selección dirigida por Diego Placente comenzó su participación con una derrota por 2-1 en el estadio Marcelo Bielsa.
La Selección Argentina Sub-19 no pudo comenzar con triunfo su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente perdió 2-1 frente a Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B.
La Albiceleste había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Franco Domínguez, pero no logró sostener la diferencia después del descanso. Paraguay reaccionó en el complemento y consiguió revertir el resultado con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.
De esta manera, el combinado juvenil nacional comenzó el certamen sin sumar puntos y ahora deberá recuperarse rápidamente, ya que tendrá dos compromisos más por delante para intentar avanzar en la competencia.
Franco Domínguez adelantó a Argentina
El conjunto de Placente tuvo un comienzo favorable y consiguió abrir el marcador antes de llegar al descanso. A los 10 minutos del primer tiempo, Franco Domínguez apareció para poner el 1-0. El juvenil de Estudiantes logró sacar un remate preciso para superar al arquero paraguayo y darle la ventaja a la Selección Argentina.
El gol permitió que la Albiceleste llegara al entretiempo arriba en el marcador y con la posibilidad de administrar la diferencia durante la segunda mitad. Argentina había conseguido mantener el resultado durante buena parte del encuentro, pero Paraguay encontró los caminos para cambiar el desarrollo en el complemento.
Paraguay reaccionó y dio vuelta el partido
La respuesta del seleccionado guaraní llegó en el segundo tiempo. A los 18 minutos, Junior Gamarra consiguió el empate con un potente disparo que dejó sin posibilidades al arquero argentino. El 1-1 modificó el escenario del encuentro. Paraguay ganó confianza y comenzó a buscar el segundo tanto, mientras que Argentina ya no pudo sostener la ventaja que había construido durante la primera mitad.
La remontada se completó pocos minutos después. A los 26 minutos del complemento, Pedro Sarza recibió, enganchó y definió hacia el segundo palo para establecer el 2-1 definitivo. El delantero paraguayo convirtió así el gol que le permitió a su equipo quedarse con los tres puntos en el debut y dejar a la Argentina obligada a recuperarse en sus próximas presentaciones.
¿Cuándo vuelve a jugar Argentina Sub-19?
La derrota frente a Paraguay fue apenas el primer partido de Argentina en el Grupo B de los Juegos Suramericanos. La Albiceleste todavía tendrá dos encuentros para intentar recuperarse y avanzar en el certamen.
El próximo desafío será frente a Uruguay, el sábado a las 15, en lo que será la segunda presentación del equipo de Diego Placente. Después llegará el cierre de la fase de grupos ante Venezuela, el lunes también a las 15.
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