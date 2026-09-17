De Paul fue tajante con Messi por el Balón de Oro: qué dijo de la despedida de la Selección

Messi llevó a Argentina hasta la final del Mundial 2026 y terminó entre los futbolistas más destacados del torneo. Su candidatura al Balón de Oro forma parte de una nómina de 30 jugadores que también incluye a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Jude Bellingham y Rodri.

La despedida que espera a Messi

Más allá de la discusión por el premio individual, De Paul también fue consultado por el próximo compromiso de la Selección Argentina. El amistoso frente a Benín, previsto para el 6 de octubre en el Monumental, será presentado como el último partido de Messi con la Albiceleste.

El mediocampista reconoció que todavía no quiso pensar demasiado en ese momento debido a la carga emocional que tendrá la jornada: “No me lo puse a pensar. Tampoco quiero pensar mucho en ese día porque siento que va a ser muy emocionante. Vamos a despedir a un jugador que nos marcó para siempre, que nos hizo soñar, nos dio ilusión. Es muy difícil que el ser humano viva con ilusión y Argentina la tuvo durante 20 años”.

“Ojalá que ese día pueda llevarse todo el amor que sembró durante estos 20 años, se lo merece más que nadie y ahí vamos a estar para aportar nuestro granito de arena”, cerró.