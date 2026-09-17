De Paul fue tajante con Messi por el Balón de Oro: qué dijo de la despedida de la Selección
Después de ganar la Campeones Cup con Inter Miami, el mediocampista argentino elogió a su compañero y destacó su actuación durante el Mundial 2026.
Rodrigo De Paul se refirió nuevamente a Lionel Messi después de compartir con él una noche de celebración en Inter Miami. El conjunto estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul y conquistó la Campeones Cup 2026, con el argentino como protagonista del encuentro.
Tras la consagración, el mediocampista fue consultado por la candidatura de Messi al Balón de Oro 2026. Su respuesta estuvo centrada especialmente en lo ocurrido durante el Mundial y en la capacidad del delantero para sostener un nivel extraordinario a los 39 años.
“No lo hemos hablado tanto, pero supongo que ya deben saber mi opinión. Para mí no hay ningún tipo de discusión. En un año de Mundial, nunca nadie va a hacer lo que él hizo en esta Copa del Mundo con 39 años”, afirmó De Paul. La declaración llegó luego de una nueva actuación destacada de la Pulga con las Garzas de Florida.
De Paul volvió a defender la candidatura de Messi
El mediocampista consideró que la actuación del 10 con Argentina tiene un peso central en la discusión por el Balón de Oro. Para el Motorcito, la edad del delantero vuelve todavía más significativa la actuación que protagonizó durante la Copa del Mundo: “Desafió todos los límites, a todas las edades, compitió contra jugadores extraordinarios y fue el mejor del Mundial. Así que, para mí, no hay tal discusión. Pero bueno, no soy yo quien vota”.
Messi llevó a Argentina hasta la final del Mundial 2026 y terminó entre los futbolistas más destacados del torneo. Su candidatura al Balón de Oro forma parte de una nómina de 30 jugadores que también incluye a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Jude Bellingham y Rodri.
La despedida que espera a Messi
Más allá de la discusión por el premio individual, De Paul también fue consultado por el próximo compromiso de la Selección Argentina. El amistoso frente a Benín, previsto para el 6 de octubre en el Monumental, será presentado como el último partido de Messi con la Albiceleste.
El mediocampista reconoció que todavía no quiso pensar demasiado en ese momento debido a la carga emocional que tendrá la jornada: “No me lo puse a pensar. Tampoco quiero pensar mucho en ese día porque siento que va a ser muy emocionante. Vamos a despedir a un jugador que nos marcó para siempre, que nos hizo soñar, nos dio ilusión. Es muy difícil que el ser humano viva con ilusión y Argentina la tuvo durante 20 años”.
“Ojalá que ese día pueda llevarse todo el amor que sembró durante estos 20 años, se lo merece más que nadie y ahí vamos a estar para aportar nuestro granito de arena”, cerró.
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