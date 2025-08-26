El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Países Bajos
El piloto argentino disputará su noveno Gran Premio en Zandvoort, un circuito técnico y exigente. Alpine busca mejoras en medio de un año con más complicaciones que resultados.
Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del calendario 2025. El argentino, que corre para Alpine, buscará sumar experiencia y acercarse a la zona de puntos en una temporada que viene siendo cuesta arriba para el equipo francés.
El escenario será el tradicional circuito de Zandvoort, ubicado a orillas del Mar del Norte y con una longitud de 4,259 kilómetros y 14 curvas, varias de ellas con peraltes pronunciados que exigen al máximo la técnica de los pilotos. La vuelta combina sectores rápidos con curvas cerradas, donde la precisión y el control son clave para no perder tiempo.
Será la novena presentación de Colapinto en la máxima categoría y la octava de este 2025, un año en el que todavía no pudo meterse en el top 10. Su mejor actuación hasta ahora fue el decimotercer puesto en los Grandes Premios de Mónaco y Canadá, mientras Alpine atraviesa una profunda crisis interna tras la salida de varios referentes técnicos, incluido el director de aerodinámica, David Wheater.
La actividad en Zandvoort comenzará el viernes con las primeras prácticas, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su gran final el domingo. Para Alpine, el objetivo será encontrar regularidad y seguir sumando datos de cara al desarrollo del auto de 2026, con el que buscarán volver a pelear por posiciones de privilegio.
Regresa la Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
-
Carrera: 10:00
El calendario señala que, tras Países Bajos, la F1 viajará inmediatamente a Monza (5 al 7 de septiembre), otra pista veloz que puede cambiar el tablero del campeonato. Pero antes, Zandvoort será el escenario donde se definan muchas batallas: la pulseada interna en McLaren, el ímpetu local de Verstappen y la gran incógnita argentina sobre si Colapinto podrá, finalmente, romper el cero.
