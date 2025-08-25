Atento Colapinto: la Formula 1 vuelve tras el parate con el Gran Premio de los Países Bajos

Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00

El calendario señala que, tras Países Bajos, la F1 viajará inmediatamente a Monza (5 al 7 de septiembre), otra pista veloz que puede cambiar el tablero del campeonato. Pero antes, Zandvoort será el escenario donde se definan muchas batallas: la pulseada interna en McLaren, el ímpetu local de Verstappen y la gran incógnita argentina sobre si Colapinto podrá, finalmente, romper el cero.