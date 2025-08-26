Nueva baja en Alpine: se fue un importante integrante del equipo en la previa del GP de Países Bajos

El 1° de septiembre, y con vistas al Gran Premio de Italia, comenzará oficialmente una nueva etapa con Steve Nielsen como director general. Con pasado en Benetton, Toro Rosso y Williams, además de su experiencia en Liberty Media y la FIA, el británico de 61 años llega con el desafío de reestructurar un proyecto que en poco tiempo perdió a varias figuras clave.

Mientras tanto, Alpine se alista para Zandvoort con otra novedad reglamentaria: la FIA aumentó el límite mínimo de velocidad en el pit lane de 60 a 80 km/h, buscando forzar al menos dos paradas en boxes y sumar mayor estrategia a una carrera que ya promete emociones fuertes.

image

Regresa la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00