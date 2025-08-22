Franco Colapinto recibió un fuerte elogio desde la Fórmula 1: ¿un guiño para 2026?

El panorama inmediato para Colapinto no deja de ser incierto, ya que todavía no está garantizado qué ocurrirá en 2025 con Alpine ni si tendrá asegurado un asiento titular. Sin embargo, este tipo de guiños públicos marcan un reconocimiento a su talento y lo colocan como una de las apuestas a seguir. No es un dato menor: desde Gastón Mazzacane a comienzos de los 2000, ningún argentino había logrado subirse a un monoplaza de la Fórmula 1, lo que le da un peso simbólico todavía mayor a la presencia del joven de Pilar.