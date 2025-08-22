Franco Colapinto recibió un fuerte elogio desde la Fórmula 1: ¿un guiño para 2026?
El piloto argentino fue destacado por las redes sociales de la categoría madre del automovilismo mundial, lo que alimenta las expectativas sobre su futuro.
El automovilismo argentino volvió a aparecer en la agenda internacional de la mano de Franco Colapinto, quien atraviesa un momento clave en su carrera profesional. Mientras el joven piloto de 21 años busca consolidarse en la Fórmula 1, la organización de la categoría más importante del mundo no solo lo destacó públicamente, sino que además le envió un guiño que encendió la ilusión de los fanáticos para lo que viene en 2026.
En medio del receso por el verano europeo, donde las escuderías aprovechan para reordenar estructuras y preparar el regreso de la actividad, Colapinto sigue sumando rodaje con Alpine tras haber ocupado el asiento que dejó Jack Doohan. El argentino, que ya había tenido participación con Williams en nueve competencias de la temporada, ahora tendrá por delante diez carreras más en las que intentará afianzarse y demostrar que puede ser protagonista en la máxima categoría.
En su cuenta oficial de Instagram, la Fórmula 1 realizó un repaso de lo hecho por cada piloto en lo que va del año. Allí, al llegar al turno de hablar de Colapinto, las palabras fueron elogiosas: “Tras su participación en nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada, esta vez ocupando el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan. Si bien hasta ahora no ha logrado puntuar, su velocidad natural es evidente, sin alejarse nunca de su compañero Pierre Gasly”.
El comentario, lejos de pasar inadvertido, reforzó la percepción de que Colapinto está bajo la lupa de los equipos de la parrilla. Más aún cuando en el mismo texto agregaron un mensaje que sonó a respaldo para el futuro: “Intentará convertir su experiencia en puntos para consolidar su posición en la parrilla de 2026″. Esa frase se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios interpretaron que la propia F1 lo empieza a proyectar en el mediano plazo.
El panorama inmediato para Colapinto no deja de ser incierto, ya que todavía no está garantizado qué ocurrirá en 2025 con Alpine ni si tendrá asegurado un asiento titular. Sin embargo, este tipo de guiños públicos marcan un reconocimiento a su talento y lo colocan como una de las apuestas a seguir. No es un dato menor: desde Gastón Mazzacane a comienzos de los 2000, ningún argentino había logrado subirse a un monoplaza de la Fórmula 1, lo que le da un peso simbólico todavía mayor a la presencia del joven de Pilar.
Con el regreso de la competencia previsto para fin de mes y con un calendario cargado hasta noviembre, Colapinto sabe que cada salida a pista puede convertirse en un examen determinante. Su objetivo inmediato será empezar a sumar puntos en la categoría reina, aunque el mensaje de la propia Fórmula 1 dejó en claro que, más allá de los resultados de corto plazo, su “velocidad natural” ya es reconocida a nivel mundial.
