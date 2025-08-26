Franco Colapinto celebró el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: su reacción

El entusiasmo de Colapinto por el retorno de Checo refleja no solo admiración personal, sino también la importancia de contar con figuras consolidadas en la parrilla. El mexicano, con más de una década en la categoría, múltiples podios y victorias, aporta jerarquía y competitividad en una temporada que se anticipa vibrante.

Para los fanáticos latinoamericanos, la presencia simultánea de Pérez y Colapinto en la grilla será un atractivo extra, reforzando la representación regional en un campeonato cada vez más global.

Regresa la Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00