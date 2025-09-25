El punto más débil: la racha adversa de River ante equipos brasileños sigue vigente

deyverson.jpg

La historia reciente se repitió en 2025 con Palmeiras, que aseguró su pase a semifinales con un contundente 5-2 global, acentuando la dificultad de River para superar a equipos brasileños en torneos internacionales.

Desde la última victoria en octavos de final ante Athletico Paranaense en 2020, la institución de Núñez no ha podido ganarle una serie mano a mano a un club brasileño. La racha adversa plantea desafíos estratégicos y psicológicos para el club, que deberá replantear su enfoque cuando enfrente a rivales del país vecino en futuras competencias.

El historial de River ante equipos brasileños en la Copa Libertadores

1976 vs. Cruzeiro (final). 1998 Vasco Da Gama (semifinal). 1999 vs. Palmeiras (semifinal). 2002 vs. Gremio (octavos). 2003 vs. Corinthians (octavos). 2005 vs. São Paulo (semifinal). 2006 vs. Corinthians (octavos). 2015 vs. Cruzeiro (cuartos). 2018 vs. Gremio (semifinal). 2019 vs. Cruzeiro (octavos). 2019 vs. Flamengo (final). 2020 vs. Athletico Paranaense (octavos). 2020 vs. Palmeiras (semifinal). 2021 vs. Atlético Mineiro (cuartos). 2023 vs. Internacional (octavos). 2024 vs. Atlético Mineiro (semifinal) 2025 vs. Palmeiras (cuartos).