El punto más débil: la racha adversa de River ante equipos brasileños sigue vigente
Con la eliminación frente a Palmeiras, el Millonario profundizó su historial negativo en Libertadores frente a clubes de Brasil.
River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 frente a Palmeiras, con un resultado global de 5-2. Este nuevo tropiezo no solo marca el fin de la ilusión internacional de la temporada, sino que también resalta la dificultad del equipo argentino para superar a rivales brasileños en los últimos años.
Desde su regreso a torneos continentales en 2014, el Millonario había mostrado contundencia frente a equipos del país vecino, con victorias destacadas como el 3-0 ante Cruzeiro en 2015 o el 2-1 frente a Gremio en 2018. Sin embargo, a partir de la final de la Libertadores 2019 contra Flamengo, la historia cambió.
Ese encuentro parecía tener un desenlace favorable para River, pero un doblete de Gabigol permitió a los brasileños dar vuelta la serie. La tendencia negativa continuó en 2020, cuando Palmeiras eliminó al equipo de Marcelo Gallardo en semifinales, y se consolidó en 2021 con un contundente 4-0 global ante Atlético Mineiro.
En 2022, Vélez sorprendió al Millonario en octavos, y en 2023, bajo la dirección de Martín Demichelis, Inter de Porto Alegre dejó fuera al conjunto argentino en la misma instancia luego de una dramática definición por penales. En 2024, Atlético Mineiro volvió a imponerse con un global de 3-0.
La historia reciente se repitió en 2025 con Palmeiras, que aseguró su pase a semifinales con un contundente 5-2 global, acentuando la dificultad de River para superar a equipos brasileños en torneos internacionales.
Desde la última victoria en octavos de final ante Athletico Paranaense en 2020, la institución de Núñez no ha podido ganarle una serie mano a mano a un club brasileño. La racha adversa plantea desafíos estratégicos y psicológicos para el club, que deberá replantear su enfoque cuando enfrente a rivales del país vecino en futuras competencias.
El historial de River ante equipos brasileños en la Copa Libertadores
- 1976 vs. Cruzeiro (final).
- 1998 Vasco Da Gama (semifinal).
- 1999 vs. Palmeiras (semifinal).
- 2002 vs. Gremio (octavos).
- 2003 vs. Corinthians (octavos).
- 2005 vs. São Paulo (semifinal).
- 2006 vs. Corinthians (octavos).
- 2015 vs. Cruzeiro (cuartos).
- 2018 vs. Gremio (semifinal).
- 2019 vs. Cruzeiro (octavos).
- 2019 vs. Flamengo (final).
- 2020 vs. Athletico Paranaense (octavos).
- 2020 vs. Palmeiras (semifinal).
- 2021 vs. Atlético Mineiro (cuartos).
- 2023 vs. Internacional (octavos).
- 2024 vs. Atlético Mineiro (semifinal)
- 2025 vs. Palmeiras (cuartos).
