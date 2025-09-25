La burla de Vitor Roque a River tras la clasificación de Palmeiras en la Copa Libertadores
El joven delantero brasileño usó una frase en español y música argentina para provocar al Millonario después de sellar el pase a semifinales.
Vitor Roque fue una de las figuras determinantes de Palmeiras en la serie ante River por la Copa Libertadores 2025, con goles en ambos partidos que terminaron inclinando la balanza a favor del equipo paulista. Pero más allá de su rendimiento dentro del campo, el delantero de apenas 20 años fue noticia por una provocación en redes sociales que apuntó directamente al conjunto de Núñez.
Una vez consumada la clasificación, Roque publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve enfrentando cara a cara a Lautaro Rivero, defensor central del Millonario. Lo llamativo fue la frase que eligió para acompañar la imagen: en español, escribió “Buenos días”, junto al emoji de un corazón.
Como si fuera poco, musicalizó la publicación con “Ya llegó el sabor”, una canción argentina de cumbia, en un claro guiño irónico para redoblar la chicana. El gesto rápidamente se viralizó y generó todo tipo de repercusiones entre hinchas brasileños y argentinos.
Minutos más tarde, el goleador subió otra historia en la que mostró su festejo de gol, aquel tanto que significó el empate 1-1 en el Allianz Parque y que prácticamente sentenció la suerte de River en la serie. En la imagen se observaba a Franco Armani y a Rivero con gestos de resignación, lo que reforzó aún más el tono provocador de su publicación.
Vitor Roque también se cruzó con Montiel
El brasileño ya había dado muestras de su carácter durante el partido. A los 31 minutos del primer tiempo tuvo un cruce con Gonzalo Montiel: tras una disputa por un lateral, el delantero lanzó la pelota lejos y el defensor lo fue a encarar. Allí, en pleno cara a cara, le preguntó con sorna cuál era su nombre, insinuando que no lo conocía.
El árbitro Andrés Matonte debió intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Con estas actitudes, dejó en claro que no solo se destacó por sus goles, sino también por su picardía y personalidad, que rápidamente lo transformaron en uno de los protagonistas de la llave.
