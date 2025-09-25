La burla de Vitor Roque a River tras la clasificación de Palmeiras en la Copa Libertadores

image

Vitor Roque también se cruzó con Montiel

El brasileño ya había dado muestras de su carácter durante el partido. A los 31 minutos del primer tiempo tuvo un cruce con Gonzalo Montiel: tras una disputa por un lateral, el delantero lanzó la pelota lejos y el defensor lo fue a encarar. Allí, en pleno cara a cara, le preguntó con sorna cuál era su nombre, insinuando que no lo conocía.

El árbitro Andrés Matonte debió intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Con estas actitudes, dejó en claro que no solo se destacó por sus goles, sino también por su picardía y personalidad, que rápidamente lo transformaron en uno de los protagonistas de la llave.