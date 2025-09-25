Rating: la eliminación de River de la Copa Libertadores arrasó con el prime time del miércoles

marcelo gallardo

Otros programas habituales del prime time también sufrieron modificaciones: Buenas noches familia de Guido Kaczka bajó a 5,3 puntos por competir con la primera mitad del partido, aunque mantuvo el liderazgo dentro de El Trece. El late night de Mario Pergolini no logró entrar al podio del canal, eclipsado por el segundo tiempo del encuentro.

En cuanto a otros canales, Elnueve sorprendió con un promedio de 3,6 puntos superando a América con 3,1. En la TV Pública, los números fueron bajos, con un promedio de 0,2, mientras que Net TV y Bravo ya no aparecen en los rankings de Kantar Ibope Media. Telefe se consolidó como el canal más visto del miércoles con un promedio general de 8,8 puntos, destacándose frente a los 4,4 de El Trece.