Rating: la eliminación de River de la Copa Libertadores arrasó con el prime time del miércoles

La transmisión de Telefe logró picos históricos y modificó los números de audiencia habituales, con Telefe como líder absoluto.
El fútbol siempre tiene un lugar especial en la televisión argentina, y el duelo de River ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, obviamente, no fue la excepción. La transmisión en vivo por Telefe alcanzó un promedio de 15,4 puntos, superando los promedios habituales de la franja nocturna, aunque sin romper todos los récords de audiencia.
La previa del partido, iniciada a las 21:15, también tuvo un gran desempeño con 12,1 puntos, y Telefe Noticias cerró el podio con 10 puntos, demostrando que el fútbol impacta directamente en la grilla diaria de canales abiertos.
El fútbol, y en especial el partido del Millonario, volvió a demostrar su capacidad de modificar la grilla televisiva, captando la atención del público y alterando las posiciones habituales de los programas más vistos. Con la vuelta de La voz Argentina prevista para este jueves a las 21:50, los próximos días continuarán reflejando el impacto del entretenimiento en vivo sobre la audiencia nacional.
El top five del día se completó con programas como El noticiero de la gente con 8,3 puntos y Cortá por Lozano con 7,7. En contraste, telenovelas turcas como La traición, que habitualmente forman parte del ranking de los más vistos, quedaron fuera.
Otros programas habituales del prime time también sufrieron modificaciones: Buenas noches familia de Guido Kaczka bajó a 5,3 puntos por competir con la primera mitad del partido, aunque mantuvo el liderazgo dentro de El Trece. El late night de Mario Pergolini no logró entrar al podio del canal, eclipsado por el segundo tiempo del encuentro.
En cuanto a otros canales, Elnueve sorprendió con un promedio de 3,6 puntos superando a América con 3,1. En la TV Pública, los números fueron bajos, con un promedio de 0,2, mientras que Net TV y Bravo ya no aparecen en los rankings de Kantar Ibope Media. Telefe se consolidó como el canal más visto del miércoles con un promedio general de 8,8 puntos, destacándose frente a los 4,4 de El Trece.
