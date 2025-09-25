River eliminado: los hinchas explotaron en Brasil y le reclamaron actitud a los jugadores
Tras la caída ante Palmeiras en la Libertadores, 2.000 hinchas del Millonario cantaron contra el plantel en el Allianz Parque y exigieron más compromiso.
River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras y la bronca de los hinchas no tardó en llegar. Más de 2.000 simpatizantes viajaron a Brasil y, tras la derrota, cantaron contra los jugadores reclamando actitud. El malestar se agudiza en un contexto de repetidas eliminaciones en torneos nacionales e internacionales.
El Millonario fue superado ante el equipo brasilero que lo venció con un global de 5-2. Aunque los dirigidos por Marcelo Gallardo se ilusionaron con el gol tempranero de Maximiliano Salas, el conjunto local impuso su jerarquía y se llevó la serie con autoridad.
En las tribunas, más de 2.000 hinchas del Millonario que coparon el Allianz Parque expresaron su enojo contra el plantel con un cántico clásico de épocas difíciles: "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular...". El reclamo se escuchó fuerte y claro mientras los futbolistas se retiraban al vestuario.
River eliminado: los hinchas explotaron en Brasil y le reclamaron actitud a los jugadores
Según indicó Revista1986, lo que terminó de encender el malestar fue que los jugadores no se acercaron a saludar a la tribuna tras el pitazo final. La barra, que incluso había tenido un encuentro previo con la del Verdao, encabezó los cantos que exigieron más compromiso y actitud dentro de la cancha.
La caída ante Palmeiras se suma a una racha negativa que arrastra el Millonario: desde 2019 acumula diez eliminaciones en copas nacionales y siete en competencias internacionales antes de llegar a la final. Es decir, en los últimos 17 torneos mano a mano, River no logró disputar la instancia decisiva, dejando un creciente malestar entre los hinchas.
El tema entonado por la hinchada fue el siguiente: "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esta camiseta, pongan más huevo, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos los Millo, no le fallés a toda tu gente".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario