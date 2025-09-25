River eliminado: los hinchas explotaron en Brasil y le reclamaron actitud a los jugadores

La caída ante Palmeiras se suma a una racha negativa que arrastra el Millonario: desde 2019 acumula diez eliminaciones en copas nacionales y siete en competencias internacionales antes de llegar a la final. Es decir, en los últimos 17 torneos mano a mano, River no logró disputar la instancia decisiva, dejando un creciente malestar entre los hinchas.

El tema entonado por la hinchada fue el siguiente: "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esta camiseta, pongan más huevo, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos los Millo, no le fallés a toda tu gente".