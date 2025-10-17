El ranking Forbes de los futbolistas mejores pagos del 2025: ¿dónde están Messi y Ronaldo?

El delantero argentino combina su salario en el Inter Miami -que asciende a 60 millones- con importantes contratos publicitarios y nuevos emprendimientos personales, entre ellos su cadena de hoteles y una bebida energética que lleva su sello. Su influencia en la MLS ha sido decisiva para el crecimiento del fútbol estadounidense, y su figura trasciende el campo de juego gracias a su perfil empresarial y su rol como embajador global de múltiples marcas.