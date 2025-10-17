El ranking Forbes de los futbolistas mejores pagos del 2025: ¿dónde están Messi y Ronaldo?
Cristiano Ronaldo se volvió a ubicar en el primer puesto, seguido por Lionel Messi y Kylian Mbappé. Lamine Yamal, la sorpresa juvenil en el top 10.
Cristiano Ronaldo mantiene su dominio absoluto como el futbolista mejor remunerado del mundo según la revista Forbes, que publicó su tradicional listado con los jugadores con mayores ingresos para la temporada 2025-2026. A los 40 años, el astro portugués encabeza el ranking con ganancias estimadas en 280 millones de dólares, una cifra que lo reafirma como un fenómeno comercial y deportivo sin precedentes.
En total, los diez primeros del listado suman 945 millones de dólares, una leve baja respecto al año anterior, aunque todavía por encima del umbral de los 900 millones. La segunda posición volvió a quedar en manos de Lionel Messi, quien, con 130 millones de dólares, continúa entre las figuras más rentables del planeta.
El delantero argentino combina su salario en el Inter Miami -que asciende a 60 millones- con importantes contratos publicitarios y nuevos emprendimientos personales, entre ellos su cadena de hoteles y una bebida energética que lleva su sello. Su influencia en la MLS ha sido decisiva para el crecimiento del fútbol estadounidense, y su figura trasciende el campo de juego gracias a su perfil empresarial y su rol como embajador global de múltiples marcas.
En el tercer escalón aparece Karim Benzema, con 104 millones de dólares, aún bajo contrato con Al Ittihad. El francés atraviesa un cierre de carrera lucrativo, aunque su futuro podría volver a cruzarse con el fútbol europeo. Detrás se ubica Kylian Mbappé, cuya llegada al Real Madrid no solo reconfiguró el mapa deportivo, sino que también potenció su valor económico: el delantero francés percibe 95 millones entre salario y acuerdos comerciales.
El top cinco lo completa Erling Haaland, con 80 millones de dólares anuales. El noruego renovó con el Manchester City hasta 2034, un contrato que lo posiciona como el referente joven más rentable de la Premier League. Entre las novedades de esta edición, Forbes destaca el ascenso de Lamine Yamal, quien con apenas 18 años se convirtió en el jugador más joven en integrar el listado en dos décadas.
También figuran Vinícius Jr., Mohamed Salah, Sadio Mané y Jude Bellingham, consolidando la influencia del Real Madrid en el panorama económico del fútbol mundial. La ausencia de Neymar y Kevin De Bruyne -habituales en ediciones previas- marca un cambio de era: el brasileño perdió terreno tras su salida del Al Hilal y regreso a Santos, mientras que el belga, ahora en Napoli, vio reducidos sus ingresos comerciales.
Top 10 futbolistas mejor pagados de 2025:
1. Cristiano Ronaldo – 280 millones de dólares
2. Lionel Messi – 130 millones de dólares
3. Karim Benzema – 104 millones de dólares
4. Kylian Mbappé – 95 millones de dólares
5. Erling Haaland – 80 millones de dólares
6. Vinícius Jr. – 60 millones de dólares
7. Mohamed Salah – 55 millones de dólares
8. Sadio Mané – 54 millones de dólares
9. Jude Bellingham – 44 millones de dólares
10. Lamine Yamal – 43 millones de dólares
