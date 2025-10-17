Inesperado giro histórico: Ángel Labruna sería el máximo goleador en Argentina y no Arsenio Erico

Para definir el resultado final, el CIHF conformó seis dossiers con recortes de medios gráficos de la época, y mediante votación interna de sus asociados, concluyeron que Labruna debía sumar dos goles más, cerrando el registro en 295.

image

Carlos Yametti, presidente del CIHF, destacó que el objetivo del estudio fue “aproximarnos a la verdad histórica” y no solo a la estadística convencional. La investigación permitió establecer con mayor certeza la autoría de cada gol y esclarecer errores que permanecían durante décadas.

A pesar de esta redefinición estadística, el CIHF subraya que la percepción popular sobre la grandeza de ambos futbolistas no cambiará: “Un gol más, un gol menos, no apagará el sentimiento de los hinchas hacia figuras que siguen siendo idolatradas generación tras generación”. Labruna y Erico continúan siendo símbolos inalterables del fútbol argentino, y este nuevo registro solo refuerza la magnitud de sus logros.

Con esta corrección histórica, Ángel Labruna se consolida como el máximo artillero de la Liga argentina, sumando un capítulo más a su leyenda y dejando un registro definitivo que hasta ahora había sido objeto de interminables debates entre los aficionados y estudiosos del deporte.