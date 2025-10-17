Los autos de lujo que Real Madrid entregó a sus jugadores: ¿cuál tiene Franco Mastantuono?
La automotriz alemana entregó al plantel una flota de vehículos eléctricos e híbridos valuada en más de cuatro millones de euros.
Como cada año, el Real Madrid renovó su flota de automóviles de lujo como parte del acuerdo de patrocinio con una reconocida marca alemana. En un evento celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, los jugadores posaron junto a sus nuevos vehículos, todos de alta gama, en una ceremonia que ya se volvió tradición dentro del club más laureado del mundo.
De acuerdo con los datos publicados por Marca, el valor total de la flota asciende a 4.172.450 euros. Son 25 vehículos, todos con motores eléctricos o híbridos enchufables, que en conjunto suman más de 16.000 caballos de fuerza. La tendencia de esta temporada se inclinó hacia los modelos sustentables, en línea con el compromiso ecológico que el club viene promoviendo desde hace años.
Entre los jugadores, Kylian Mbappé optó por el i7 xDrive60, un sedán de lujo con 544 caballos de fuerza y un valor de 139.800 euros, elección que también compartieron figuras como Vinicius Junior, Eder Militao, Dani Carvajal y el propio entrenador, Xabi Alonso.
Sin embargo, el detalle más llamativo llegó de la mano de Franco Mastantuono, el joven argentino surgido de River, que eligió el i4 M60, valuado en 80.550 euros. Con esta selección, fue el único jugador en optar por un modelo por debajo de los 100.000 euros, destacándose no solo por su sencillez, sino también por el perfil deportivo del vehículo, que ofrece 601 caballos de potencia y gran eficiencia energética.
El evento incluyó una sesión de fotos en la que cada jugador posó junto a su auto con una matrícula personalizada con su nombre. Luego, los futbolistas firmaron las placas, transformando el acto en una experiencia institucional y mediática.
La mayoría del plantel eligió modelos de la gama XM, el SUV híbrido enchufable más potente de la marca, que alcanza 748 caballos de fuerza y un valor cercano a los 196.800 euros. Esta fue la elección de Thibaut Courtois, Fede Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo, entre otros.
Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para visitar este domingo al Getafe por La Liga, con el objetivo de sostener su liderazgo sobre el Barcelona. Días después, el equipo de Xabi Alonso enfrentará a Juventus por la Champions League, en una semana en la que lujo, rendimiento y glamour se mezclan, como suele suceder en la Casa Blanca.
Uno por uno, los autos de los jugadores del Real Madrid
- Dean Huijsen - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Dani Carvajal - i7 M70 (659 CV - 187.400 euros)
- Raúl Asencio - i7 M70 (659 CV - 187.400 euros)
- Fede Valverde - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Tibau Courtois - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Vini Jr. - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Ferland Mendy - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Eder Militão - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros
- Rodrygo Goes - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Andrii Lunin - M5 berlina (727 CV - 164.550 euros)
- Dani Ceballos - XM (748 CV - 196.800 euros)
- David Alaba - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Eduardo Camavinga - iX60 (408 CV - 105.900 euros)
- Antonio Rüdiger - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Aurelien Tchouameni - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Fran García - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Brahim Díaz - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Jude Bellingham - XM (748 CV - 196.800 euros)
- Arda Güler - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Kylian Mbappé - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Endrick - i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)
- Gonzalo - i5 M60 Berlina (601 CV - 114.550 euros)
- Franco Mastantuono - i4 M60 (601 CV - 80.550 euros)
- Trent Alexander Arnold - Ix60 (408 CV - 105.900 euros)
- Álvaro Carreras - i7 xDrive60 (544 CV - 139.800 euros)
- Xabi Alonso - i7 xDrive60 (544 CV - 139.800 euros)
